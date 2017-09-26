В уфимской администрации рассказали об организации школьного питания в этом году

Всего в 128 школах города обучается более 113 тысяч детей — на 5 тысяч больше прошлогоднего количества. 95% учащихся питаются в школе. Услуги по организации предоставляют три оператора: МУП «Центр школьного и детского питания» обслуживает школы южной части города, МУП «Комбинат школьного и детского питания «Спектр» и МАУ «Центр детского и диетического питания» — школы северной части.
На этих предприятиях работают около 2 тысяч человек. Все они ежегодно проходят обучение. К началу текущего учебного года квалификацию повысили около 300 человек. Доставка продуктов в школы осуществляется собственным специализированным автотранспортом предприятий-операторов, который проходит санобработку.
Организация питания в детских садах с 3 апреля также передана на аутсорсинг, этим занимаются те же операторы, обслуживающие школы. Как сообщила Ольга Завьялова, школьное меню составляется на 10 дней, для детсадов — на две недели. Стоимость школьного питания в Уфе является одной из самых низких в ПФО, отметили в администрации.