В уфимской администрации рассказали об организации школьного питания в этом году

Всего в 128 школах города обучается более 113 тысяч детей — на 5 тысяч больше прошлогоднего количества. 95% учащихся питаются в школе. Услуги по организации предоставляют три оператора: МУП «Центр школьного и детского питания» обслуживает школы южной части города, МУП «Комбинат школьного и детского питания «Спектр» и МАУ «Центр детского и диетического питания» — школы северной части.

На этих предприятиях работают около 2 тысяч человек. Все они ежегодно проходят обучение. К началу текущего учебного года квалификацию повысили около 300 человек. Доставка продуктов в школы осуществляется собственным специализированным автотранспортом предприятий-операторов, который проходит санобработку.