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10:59 (мск), источник: "Российская газета"

Какие дороги отремонтировали на Дону за счет «Платона»

Взимать плату с большегрузов стали с середины ноября 2015 года. За год по всей стране при помощи системы «Платон» было собрано 23 миллиарда рублей. Из них Ростовская область получила 400 миллионов рублей.

В основном эти средства пошли на дорожный ремонт. Так, в донской столице отремонтировали 19 улиц, в их числе Большая Садовая и Красноармейская, проспект Шолохова.

Еще около 1,5 миллиарда перечислили на масштабную реконструкцию Ворошиловского моста. По сборам в системе «Платон» Ростовская область занимает шестое место в стране, уступая Москве, Московской области, Санкт-Петербургу, Ленинградской области и Татарстану.

Кстати, первый центр обслуживания пользователей системы взимания платы «Платон» в России был открыт в Ростове-на-Дону.

Не обошлось без эксцессов. Дальнобойщики постоянно жаловались, что система «зависает», невозможно сразу внести плату, и водителям приходится простаивать, из-за этого срываются сроки выполнения рейсов. Теперь же, по словам гендиректора компании-оператора системы Антона Замкова, все работает без сбоев.

Цифра

27 тысяч донских дальнобойщиков стали клиентами «Платона».

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