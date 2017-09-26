Какие дороги отремонтировали на Дону за счет «Платона»

Далеко не все методы предохранения так же популярны, как мужские презервативы, таблетки или спирали. К Международному дню контрацепции мы расспросили акушера-гинеколога Татьяну Румянцеву о тех вариантах, которые пока не на слуху и потому остаются без должного внимания.