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11:40 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Открытие первого «Ашана» в Красноярске перенесли на месяц

Причины пока не уточняются.

Первый в Красноярске гипермаркет мировой сети «Ашан» откроется позже запланированного срока. По данным представителей компании, магазин начнет свою работу в ноябре, а не в октябре, как сообщалось ранее. Об этом пишет DK.ru.

Причины переноса сроков пока не уточняются. При этом сейчас идет активный набор персонала, а в здание магазина завозится товар.

Напомним, гипермаркет расположится в ТЦ «Зеленый» в мкр. Покровский по адресу: ул. Мужества, 10. Ранее в красноярском центре занятости сообщали, что «Ашан» набирает 200 сотрудников. Минимальная зарплата почти у всех вакансий — от 16 тыс. рублей, а максимальный уровень определяется при собеседовании.

Торговая площадь «Ашана» составит около 5000 кв. метров. Кроме обычных касс, в гипермаркете установят точки для самообслуживания.

Источник отмечает, что ранее предполагалось открыть «Ашан» в новом ТРЦ в Солонцах. Однако в итоге проект так и не удалось реализовать.

«Ашан» — французская корпорация, крупная сеть гипермаркетов по всему миру. Сейчас в сети по России действует 272 магазина трех форматов: гипермаркеты, супермаркеты и магазины формата «у дома».

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