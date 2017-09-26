Средняя зарплата в Иркутской области выросла на 2,5%
Средняя зарплата жителей Иркутской области с января по август 2017 года выросла на 2,5%. Как 25 сентября сообщил Иркутскстат, в прошлом году за этот же период отмечалось падение зарплат на 2,6%.
Средняя зарплата жителей Иркутской области с января по август 2017 года выросла на 2,5%. Как 25 сентября сообщил Иркутскстат, в прошлом году за этот же период отмечалось падение зарплат на 2,6%.
За июль нынешнего года средняя зарплата в Иркутской области составила 36 090 рублей. Хотя за август зарплата немного меньше, в сравнении с соответствующим периодом прошлого года неизменно отмечается номинальный рост, а в реальном выражении и с учетом инфляции устойчивый рост начался с февраля текущего года.
Среднедушевой доход (кроме зарплаты, включающий различные социальные пособия, предпринимательскую прибыль, дивиденды и т.д., но в распределении на все население) в августе составил 20 708 рублей. От зарплаты он отличается не только размером, но и динамикой. За восемь месяцев при скромном номинальном росте на 1% реальные доходы снизились на 3,2%. Следует отметить замедление спада: годом ранее, когда сократился даже номинальный душевой доход, в реальном выражении отмечалось падение на 11,6%.