В Калининградскую область прибыл первый контейнерный поезд, следующий из Польши в Китай
В понедельник, 25 сентября, на станцию Черняховск прибыл первый комбинированный контейнерный поезд из Европы в Китай. Об этом сообщает
В понедельник, 25 сентября, на станцию Черняховск прибыл первый комбинированный контейнерный поезд из Европы в Китай. Об этом сообщает
Состав прибыл из Польши. 41 контейнер с узкой европейской колеи перегрузят на широкую российскую. Поезд пройдёт по транспортному коридору через Калининградскую область и отправится в китайский Чэнду.
«Открытие нового “Шёлкового пути” из Европы через Калининград, Казахстан в Китай — знаковое событие для нашего региона. Это повышение инвестиционной привлекательности и возможности для развития бизнеса на территории области», — отметил врио зампреда областного правительства Александр Рольбинов. Железнодорожный путь в три раза короче морского, что делает его конкурентоспособным.
Для реализации международного проекта на железнодорожных станциях были отстроены площадки, приобретена техника, организована работа таможенных и иных служб госконтроля. Перевозки по данному маршруту планируют выполнять на регулярной основе.