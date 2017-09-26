Южноуральские аграрии бьют рекорд по сбору урожая

Сельхозпроизводители смогут прокормить не только южноуральцев, но и продать излишки в другие регионы и даже страны, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

«В настоящей момент убрано 79 процентов посевных площадей. Наши аграрии намолотили 1 851 тысячу тонн зерна. И до середины октября, если позволит погода, мы соберем 2 миллиона тонн», — комментирует Сергей Сушков, министр сельского хозяйства Челябинской области.

Аграрии превысили показатели урожайности прошлого года. Так, если раньше собирали 14 центнеров с гектара, то сегодня 17. А лучшие хозяйства добились урожайности в 40 центнеров с гектара.

Губернатор подчеркнул: область, прежде всего, заинтересована в пшенице твердых сортов и в фуражном зерне. Это позволит региону больше зерна и готовой продукции направлять на экспорт. А также увеличить поголовье скота и птицы. Превзошел ожидания и урожай картофеля.