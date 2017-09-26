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10:41 (мск), источник: СуперОмск

В мэрии Омска назвали пути объезда закрытого Юбилейного моста — список изменений

В Омске полным ходом идет подготовка к капремонту Юбилейного моста — подрядчик уже определен, это компания «МостоСтрой-Омск», начать работы и перекрыть сооружение планируется 7 октября.

Кроме того, ведется и сопутствующая подготовка города и горожан к предстоящим изменениям. По словам замглавы депстроя Сергея Жукова, схема дорожного движения в Омске на период строительства изменится достаточно серьезно.

Непрерывный поворот и дополнительная полоса.

На участке пересечения проспекта Маркса и улицы Лермонтова появится дополнительная полоса движения — теперь их станет четыре. Крайняя левая по-прежнему будет выполнять поворот налево на Лермонтова.

Для крайней правой, осуществляющей поворот на Лермонтова, теперь всегда будет гореть дополнительная секция. Ожидается, что транспортные потоки будут вливаться каждый по своей полосе — в две полосы.

Запрет парковок.

Остановка транспортных средств будет запрещена на улице Гагарина — от мэрии до Гусарова, на улице Гусарова — от Чапаева (выезд от ТЦ «Омский») до Фрунзе, на Карла Либкнехта — от Гагарина до Краснофлотской, на Тюменской и в Больничном переулке.

Двустороннее движение.

С одностороннего на двустороннее движение изменится на улице Карла Либкнехта от Гагарина до Краснофлотской.

Светофоры по-новому.

Работу порядка восьми светофорных объектов отрегулируют для увеличения транзитного потока. Это светофоры на пересечении Герцена-Интернациональной, Гусарова-Фрунзе, Маркса-Думской, Маркса-Лермонтова, 10 лет Октября-Жукова. При необходимости их число увеличится.

Кроме того, уже были отремонтированы и расширены 13 участков дорог в центре города.

«Основной транспортный поток будет перекладываться на Гагарина. Улица Гагарина обладает достаточным резервом по пропускной способности только в межпиковое время. Утром и вечером движение будет идти достаточно плотно», — признает замглавы дептранса Вадим Кормилец.

При всех вышеназванных мерах в мэрии признают, что заторов и сложностей все же избежать не удастся.

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