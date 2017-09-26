В Миннацэкономики рассказали о тарифах на интернет в селах
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов рассказал детали реализации проекта по проведению интернета в сёла Казахстана, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов рассказал детали реализации проекта по проведению интернета в сёла Казахстана, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Он напомнил, что проект будет реализован через
«Предполагается, что инвестор, который выиграет конкурс, будет поквартально вводить сети в эксплуатацию в течение трех лет и обеспечит сетями все плановые населенные пункты. Сети останутся на его балансе (…).
Второй аспект — определение долгосрочного тарифа на 10−14 лет. Таким образом, здесь нужно определиться с техническими и технологическими подходами, тарифообразованием, предельным уровнем тарифа, который пойдет на конкурс. Соответственно, конкурс будет проводиться на уменьшение. После — будет ясно, какой тариф мы будем применять, — сказал он, выступая с докладом на заседании Правительства РК.
По его словам, на проведение конкурса, сбора заявок и подведение итогов понадобится порядка трёх месяцев.
Ранее о проведении