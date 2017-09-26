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11:02 (мск), источник: Восток Медиа

На улице Краснореченской в Хабаровске асфальтируют последние метры

Мэр города поручил рабочим ускориться, чтобы завершить всё в срок.

Источник: Восток Медиа

В дальневосточной столице завершается ремонт улицы Краснореченской. Рабочим предстоит сегодня, 26 сентября, уложить последние тонны асфальта в верхний слой. Незавершённым остался участок в 250 метров от переулка Урицкого до Узловой.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что открыть движение по обновлённой дороге подрядчик планировал 20 октября. Сметная стоимость всех работ составила 333 миллиона рублей, из которых к двадцатым числам сентября освоили 205 миллионов. В мэрии краевой столицы решили продолжить реконструкцию улицы Краснореченской и в 2018 году расширить дорогу на участке от Богачёва до Прогрессивной.

По информации пресс-службы администрации Хабаровска, специалисты также заканчивают работы на улице Промывочной: там нужно отсыпать участок дороги до Машинистов. На Суворова к концу недели закончат работы в месте её примыкания к проспекту 60-летия Октября. На улице Донской, которая ведет к площадке «Авангард» ТОСЭР «Хабаровск», укладывают второй слой асфальта.

«Самое главное для нас сейчас — это хорошая погода. Сегодня подрядчики ловят каждый погожий день для того, чтобы завершить работы. Они ведутся допоздна, и в будни, и в выходные дни», — отметил и. о. начальника управления дорог и внешнего благоустройства Виталий Колтанюк.

Он сообщил также, что работы ведутся на улице Руднева, Комсомольской, Льва Толстого, Яшина, на очереди — Батуевская ветка. Из 33 объектов, на которые дорожники должны были зайти в этом году, 27 уже закончены. Мэр города Александр Соколов поручил дорожникам ускориться.

«Организуйте работы так, чтобы их вели и в ночное время. Ставьте фонари, если не хватает техники, арендуйте её. Для Хабаровска важно завершить все дорожные работы в установленные сроки», — распорядился Александр Соколов.

Агентство также сообщало, что все работы в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», а также строительство дорог к площадкам ТОСЭР должны завершить до конца октября.

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