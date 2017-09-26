В аэропорту Сочи задержан рейс компании «ВИМ-Авиа»

В Международном аэропорту Сочи на вылет задержан рейс в Москву. Самолет компании «ВИМ-Авиа» должен был прилететь из столицы накануне вечером и в 18:45 вылететь обратно, но лайнер до сих пор не прибыл в Сочи.

«Другие рейсы авиакомпании “ВИМ-Авиа” в Краснодар и Сочи на сегодня отменены. Пассажиры проинформированы авиакомпанией», — сообщает пресс-служба «Базэл Аэро».

Напомним, накануне сообщалось, что полеты компании «ВИМ-Авиа» полностью восстановлены после того как десятки рейсов «ВИМ-Авиа» были отменены на Кубани.