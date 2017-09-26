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11:00 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Корейские технологии защитят акваторию порта Ванино от угольной пыли

Дополнительные меры безопасности положительно скажутся на экологии.

В Ванинском морском торговом порту установят специальные противопылевые сетки высокой прочности производства Южной Кореи, которые предотвратят просыпание угля в воду при погрузке на суда.

Как рассказали ИА «Хабаровский край сегодня» в администрации ОАО «Порт Ванино», установка пологов это обязательный ежедневный рабочий процесс, но ранее защитные средства были брезентовыми и быстро приходили в негодность. Новая сетка изготовлена из высокопрочного полиэтилена, она устойчива к ультрафиолетовому излучению и долго не разрушается. — Пологи, размещаемые между судном и причалом, практически исключают попадание угля в море, — отметил начальник технического отдела ОАО «Порт Ванино» Андрей Баранов. — Это достаточно простая и вместе с тем действенная мера, которая является частью нашей комплексной работы по снижению экологической нагрузки на окружающую среду.

Напомним, в июле этого года в рамках мероприятий по улучшению экологической ситуации в Ванино введена в эксплуатацию станция контроля атмосферного воздуха. Станция позволяет осуществлять мониторинг оксидов углерода и оксидов азота в автоматическом режиме.

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