Корейские технологии защитят акваторию порта Ванино от угольной пыли

Как рассказали ИА «Хабаровский край сегодня» в администрации ОАО «Порт Ванино», установка пологов это обязательный ежедневный рабочий процесс, но ранее защитные средства были брезентовыми и быстро приходили в негодность. Новая сетка изготовлена из высокопрочного полиэтилена, она устойчива к ультрафиолетовому излучению и долго не разрушается. — Пологи, размещаемые между судном и причалом, практически исключают попадание угля в море, — отметил начальник технического отдела ОАО «Порт Ванино» Андрей Баранов. — Это достаточно простая и вместе с тем действенная мера, которая является частью нашей комплексной работы по снижению экологической нагрузки на окружающую среду.