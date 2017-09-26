В Узбекистане начнут производить хлеб со вкусом фруктов и овощей
В нашей стране вскоре будет налажено производство хлебной продукции со вкусом различных фруктов и овощей, сообщает УзА.
В нашей стране вскоре будет налажено производство хлебной продукции со вкусом различных фруктов и овощей, сообщает УзА.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В нашей стране вскоре будет налажено производство хлебной продукции со вкусом различных фруктов и овощей, сообщает УзА.
Об этой и других новинках говорилось в ходе беседы за «круглым столом», проведенной совместно с акционерной компанией «Уздонмахсулот» и Ташкентским
Так, например, преподаватели Ташкентского
«Наша цель — увеличить производство продукции, обогащенной биологически активными добавками. Мы получили соответствующий патент на использование яблочного, морковного, тыквенного, свекольного порошка, а также порошка красного сладкого перца при производстве хлебной продукции», — отметила преподаватель института Гулноза Жахонгирова. .
На мероприятии с участием преподавателей, молодых ученых и студентов отметили, что наше государство оказывает всестороннюю поддержку работе по созданию новых перспективных сортов, повышению прибыльности выращивания зерновых культур, укреплению