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10:34 (мск), источник: Actualitati.md

Столичные микроавтобусы пройдут техническую проверку

Столичным автобусам и маршруткам предстоит пройти техническую проверку, а транспортные единицы, которые не пройдут тестирование, снимут с маршрутов. Об этом сообщает примэрия Кишинева.

Источник: Actualitati.md

Техническая проверка транспортных единиц пройдет с 3 по 13 октября 2017 года. Проверить, соответствуют ли маршрутки нормам безопасности перевозки пассажиров, можно в пунктах, авторизованных Министерством транспорта.

Экономических агентов, чьи машины не пройдут техническую проверку или по ее результатам не будут соответствовать необходимым критериям, лишат лицензии на предоставление услуг в сфере пассажироперевозок.

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