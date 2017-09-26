Столичные микроавтобусы пройдут техническую проверку
Столичным автобусам и маршруткам предстоит пройти техническую проверку, а транспортные единицы, которые не пройдут тестирование, снимут с маршрутов. Об этом сообщает примэрия Кишинева.
Столичным автобусам и маршруткам предстоит пройти техническую проверку, а транспортные единицы, которые не пройдут тестирование, снимут с маршрутов. Об этом сообщает примэрия Кишинева.
Техническая проверка транспортных единиц пройдет с 3 по 13 октября 2017 года. Проверить, соответствуют ли маршрутки нормам безопасности перевозки пассажиров, можно в пунктах, авторизованных Министерством транспорта.
Экономических агентов, чьи машины не пройдут техническую проверку или по ее результатам не будут соответствовать необходимым критериям, лишат лицензии на предоставление услуг в сфере пассажироперевозок.