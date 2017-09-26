Проблемы «ВИМ-Авиа» не коснутся уральских туристов

По словам специалиста, «ВИМ-Авиа» не выполняет полеты из аэропортов УрФО с июня. В то время у авиакомпании начались массовые задержки рейсов. Тогда уральские туркомпании переориентировались на других перевозчиков.

«Сейчас проблемы могут возникнуть только у тех туристов, которые летят через Москву, но это, наверное, единицы. Ситуация если и коснется уральского региона, то только по касательной», — отмечает эксперт.

Что касается финансовых отношений между туроператорами и «ВИМ-Авиа», то эти вопросы будут решаться в Москве. С перевозчиком раньше сотрудничали филиалы крупных компаний, головные офисы которых находятся в столице. Вместе с тем, по мнению Михаила Мальцева, вся эта ситуация наносит серьезный репутационный вред туристической отрасли.