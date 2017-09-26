Крупную партию приморского леса не пустили в Китай

Причиной для отказа в выдаче фитосанитарного сертификата стал живущий в продукции карантинный вредитель.

Компания — экспортёр леса, зарегистрированная во Владивостоке, обратилась в Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области с заявлением на выдачу фитосанитарного сертификата на подкарантинную продукцию — пиловочник ели аянской 65,89 кубометров и пиловочник пихты белокорой — 3,75 кубометров.

Лес был заготовлен в Чугуевском районе Приморского края и предназначался на экспорт в КНР.

В ходе обследования партии был выявлен карантинный вредитель растений — личинка живая из рода короедов (Ips), что подтверждено результатами лабораторной экспертизы.

В России вредитель из рода короедов не включен в перечень карантинных для территории РФ объектов, однако в КНР запрещен оборот древесины, поражённой вредителем.

Несоответствие подкарантинной продукции фитосанитарным требованиям страны-импортёра является основанием для отказа в выдаче фитосанитарного сертификата.

Лесопромышленникам было рекомендовано отправить заражённые партии леса на обработку. После уничтожения древесных вредителей предприниматели имеют право вновь подать заявление о выдаче фитосанитарного сертификата.