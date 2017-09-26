В Новосибирской области планируют собрать 2,9 млн тонн зерна
Прогноз по валовому сбору зерна увеличен почти на 500 тысяч тонн, заявил губернатор.
Прогноз по валовому сбору зерна увеличен почти на 500 тысяч тонн, заявил губернатор.
В Новосибирской области планируют собрать 2,9 млн тонн зерна, об этом заявил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий на встрече со СМИ.
В настоящий момент аграрии собрали более 2 млн тонн зерна.
«При полной уборке это будет 2,8−2,9 млн тонн, что выше почти на 18−20% против уровня прошлого года», — заявил Городецкий.
В то же время глава региона отметил, что
Ранее Минсельхоз НСО сообщал, что на данный момент уже выкопано 49 500 тонн картофеля, собрано 12 000 тонн овощей, а технические культуры убраны с площади 22 500 га. Кроме того, в регионе продолжаются кормозаготовительные работы. Сена заготовлено 434,7 тыс. тонн (или 107,5% к плану), сенажа — 1 322,8 тыс. тонн (или 117,7%).