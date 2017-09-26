Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Слон и моська: что НАТО может противопоставить военной технике РФ
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Сбившего полицейского в Москве увезли с места ДТП на машине ФСБ
Путину показали транспорт, который заменит автобусы и троллейбусы
В США ответили на слова замглавы МИД РФ о плате за двуличие
«На нас шла сотня боевиков»Подробности: как российские военные прорывались из окружения в Сирии
Возмущенная Поплавская раскритиковала Бузову после премии - СМИ
СМИ: Путин "до смерти" напугал Киев
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
СМИ о том, как в ООН "раскусили" трюк Порошенко
Мнение: Поезд ушел, а грузы из РФ - мимо Украины
Сергей Шнуров отправился по святым местам (фото)
9 моделей пальто, которые будут в моде этой осенью и зимой
Кабаева произвела фурор на юбилее Кобзона – СМИ
Ангелина Вовк ждет извинений от Аллы Пугачевой
СМИ: тело убитого хоккеиста пролежало в квартире 1,5 месяца
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
8Эрмитажные коты нашли новый дом
20В Мексике произошло мощное землетрясение
11:10 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области планируют собрать 2,9 млн тонн зерна

Прогноз по валовому сбору зерна увеличен почти на 500 тысяч тонн, заявил губернатор.

В Новосибирской области планируют собрать 2,9 млн тонн зерна, об этом заявил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий на встрече со СМИ.

В настоящий момент аграрии собрали более 2 млн тонн зерна.

«При полной уборке это будет 2,8−2,9 млн тонн, что выше почти на 18−20% против уровня прошлого года», — заявил Городецкий.

В то же время глава региона отметил, что из-за плохой погоды темпы уборочной кампании снизились. Урожай собрали с 68,3%, в прошлом году на аналогичную дату все поля региона были убраны.

Ранее Минсельхоз НСО сообщал, что на данный момент уже выкопано 49 500 тонн картофеля, собрано 12 000 тонн овощей, а технические культуры убраны с площади 22 500 га. Кроме того, в регионе продолжаются кормозаготовительные работы. Сена заготовлено 434,7 тыс. тонн (или 107,5% к плану), сенажа — 1 322,8 тыс. тонн (или 117,7%).

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Новосибирского солдата нашли мертвым в Кемеровской области
АТОР просит правительство вмешаться в ситуацию с «ВИМ-Авиа»
СК расследует дело о рекордной в истории Минобороны взятке
Росстат назвал число бедных россиян
На Кубани завели уголовное дело после ДТП с автобусом
СМИ: Ирина Яровая может стать губернатором Мурманской области
Заключенным могут разрешить работать в городах и поселках
Сенаторам не понравились котлеты в буфете Совета Федерации
Спорт
«Спартак» примет «Ливерпуль» в матче Лиги чемпионов Московский «Спартак» пройдет настоящую проверку на прочность в матче 2-го тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов
Авто
В России появился 7-местный кроссовер за 800 000 рублей Российский офис китайской компании Lifan опубликовал прайс-лист на новый паркетник Myway
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Климова примерила свадебное платье на съемках сериала (фото) Актриса выложила в Instagram видео со съемочной площадки продолжения «Московской борзой»
Недвижимость
Госдума отменяет публичные слушания по градостроительству
3 варианта планировки кухни в типовой однушке
Реновацией жилья смогут воспользоваться не все регионы
Россиянам пообещали рост цен на жилье
Леди
9 моделей пальто, которые в моде этой осенью и зимой (фото) Осень можно считать лучшим временем года хотя бы за то, что у нас появляется возможность носить красивые пальто каждый день
Дети
Способы контрацепции, о которых вы, скорее всего, не знали Далеко не все методы предохранения так же популярны, как мужские презервативы, таблетки или спирали. К Международному дню контрацепции мы расспросили акушера-гинеколога Татьяну Румянцеву о тех вариантах, которые пока не на слуху и потому остаются без должного внимания. 
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь