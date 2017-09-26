Казань исключили из списка проверки объектов ЧМ-2018

С 27 сентября по 5 октября Международная федерация футбольных ассоциаций совместно с АНО «Оргкомитет “Россия-2018”» и АНО «Арена-2018» посетит города-организаторы мирового первенства по футболу и проверит готовность арен и парковок. Инспекторы ФИФА посетят восемь российских городов, принимающих турнир: Екатеринбург, Самару, Саранск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград, Москву (стадион «Лужники»).
В программу визита не включены города и стадионы, принимавшие Кубок конфедераций-2017 («Открытие-Арена» в Москве, «Санкт-Петербург-Арена», «Казань-Арена» и «Фишт» в Сочи), так как ФИФА осталась довольна организацией Кубка, а недочеты не требуют оперативных вмешательств.