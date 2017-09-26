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11:17 (мск), источник: ИА Татар-информ

Казань исключили из списка проверки объектов ЧМ-2018

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). Представители ФИФА не станут посещать Казань в рамках проверки хода подготовки к ЧМ-2018 по футболу, так как по итогам прошедшего в июне турнира Кубка конфедераций остались довольны его организацией, сообщают «Известия».

С 27 сентября по 5 октября Международная федерация футбольных ассоциаций совместно с АНО «Оргкомитет “Россия-2018”» и АНО «Арена-2018» посетит города-организаторы мирового первенства по футболу и проверит готовность арен и парковок. Инспекторы ФИФА посетят восемь российских городов, принимающих турнир: Екатеринбург, Самару, Саранск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград, Москву (стадион «Лужники»).

В программу визита не включены города и стадионы, принимавшие Кубок конфедераций-2017 («Открытие-Арена» в Москве, «Санкт-Петербург-Арена», «Казань-Арена» и «Фишт» в Сочи), так как ФИФА осталась довольна организацией Кубка, а недочеты не требуют оперативных вмешательств.

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