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11:52 (мск), источник: Югополис

Евланов открыл в Краснодаре приемную для обманутых дольщиков

Экс-мэр Краснодара возглавил работу группы «Единой России» по защите прав обманутых дольщиков на Кубани. Об открытии приемной Владимир Евланов сообщил на своей странице в Twitter.

Источник: Югополис

«Как и обещал — делюсь контактами приемной рабочей группы по защите прав дольщиков Краснодарского края, — написал он во вторник, 26 сентября, попросив кубанцев заранее записываться к нему на прием. — Она открыта и уже работает. Адрес приемной: Краснодар, пер. Лунный, 16. В понедельник и пятницу приемная работает с 09.00 до 17.00, вторник, среду и четверг — с 09.00 до 13.00».

О том, что Владимир Евланов стал в Госдуме куратором группы по защите прав обманутых кубанских дольщиков, ранее сообщал «Югополис».

За время своей работы в Госдуме бывший мэр Краснодара прославился еще одной инициативой. Его назвалиглавным инициатором появления в Краснодаре парковочной полиции. Владимир Евланов и сенатор Алексей Кондратенко выступили за передачу данных автовладельцев местным властям. Это позволит в массовом порядке взимать с автовладельцев штрафы за нарушения правил парковки.

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