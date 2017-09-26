Евланов открыл в Краснодаре приемную для обманутых дольщиков

Источник: Югополис

«Как и обещал — делюсь контактами приемной рабочей группы по защите прав дольщиков Краснодарского края, — написал он во вторник, 26 сентября, попросив кубанцев заранее записываться к нему на прием. — Она открыта и уже работает. Адрес приемной: Краснодар, пер. Лунный, 16. В понедельник и пятницу приемная работает с 09.00 до 17.00, вторник, среду и четверг — с 09.00 до 13.00».

О том, что Владимир Евланов стал в Госдуме куратором группы по защите прав обманутых кубанских дольщиков, ранее сообщал «Югополис».