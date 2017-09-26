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11:25 (мск), источник: ТАСС

Башкирия и Омская область намерены создать первый в РФ межрегиональный кластер нефтехимии

Вице-премьер правительства Башкирии Фархад Самедов сообщил, что объем инвестиций составит 200 млрд рублей.

УФА, 26 сентября. /ТАСС/. Башкирия и Омская область в ближайшее время подпишут соглашение о создании первого в России межрегионального кластера в отрасли нефтехимии. Об этом сообщил во вторник журналистам вице-премьер правительства Башкирии Фархад Самедов.

«Мы с Омской областью заключаем соглашение, впервые в стране создаем межрегиональный кластер», — сказал он, добавив, что подписание документа ожидается на Третьем форуме малого и среднего бизнеса регионов стран ШОС и БРИКС 28—29 сентября.

«Омская область предполагает серьезное развитие нефтехимического комплекса, это абсолютно реальная стратегия. Для того чтобы делать такие проекты, силы одного региона недостаточно. Любая инвестиционная программа предполагает проектные работы, инженерно-изыскательские работы, изготовление оборудования, строительно-монтажные работы, такие компетенции есть в республике. Наша выгода в том, что мы получаем подрядные работы», — сказал Самедов.

Обмен своими лучшими наработками также входит в программу соглашения, добавил он.

Вице-премьер республики отметил, что соглашение будет реализовано в течение 12 лет, объем инвестиций составит 200 млрд рублей.

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