Башкирия и Омская область намерены создать первый в РФ межрегиональный кластер нефтехимии

УФА, 26 сентября. /ТАСС/. Башкирия и Омская область в ближайшее время подпишут соглашение о создании первого в России межрегионального кластера в отрасли нефтехимии. Об этом сообщил во вторник журналистам
«Мы с Омской областью заключаем соглашение, впервые в стране создаем межрегиональный кластер», — сказал он, добавив, что подписание документа ожидается на Третьем форуме малого и среднего бизнеса регионов стран ШОС и БРИКС
«Омская область предполагает серьезное развитие нефтехимического комплекса, это абсолютно реальная стратегия. Для того чтобы делать такие проекты, силы одного региона недостаточно. Любая инвестиционная программа предполагает проектные работы,
Обмен своими лучшими наработками также входит в программу соглашения, добавил он.