Башкирия и Омская область намерены создать первый в РФ межрегиональный кластер нефтехимии

УФА, 26 сентября. /ТАСС/. Башкирия и Омская область в ближайшее время подпишут соглашение о создании первого в России межрегионального кластера в отрасли нефтехимии. Об этом сообщил во вторник журналистам вице-премьер правительства Башкирии Фархад Самедов.

«Мы с Омской областью заключаем соглашение, впервые в стране создаем межрегиональный кластер», — сказал он, добавив, что подписание документа ожидается на Третьем форуме малого и среднего бизнеса регионов стран ШОС и БРИКС 28—29 сентября .

«Омская область предполагает серьезное развитие нефтехимического комплекса, это абсолютно реальная стратегия. Для того чтобы делать такие проекты, силы одного региона недостаточно. Любая инвестиционная программа предполагает проектные работы, инженерно-изыскательские работы, изготовление оборудования, строительно-монтажные работы, такие компетенции есть в республике. Наша выгода в том, что мы получаем подрядные работы», — сказал Самедов.

Обмен своими лучшими наработками также входит в программу соглашения, добавил он.