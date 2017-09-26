Компания, которая будет строить мусоросжигательный завод в РТ: место мы не переносили

— Одна из рассматриваемых площадок находится в Зеленодольском районе вблизи «Оргсинтеза». Там сейчас проходят инженерные изыскания, — сообщили ProKazan.ru в компании.
Ранее плюсы расположения завода около «Оргсинтеза» называл гендиректор компании «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.
— Во-первых, в основе всего — экологичность и соответствие всем санитарными требованиям, завод не может располагаться вблизи жилой застройки, — говорил Андрей Шипелов. — Во-вторых, удаленность завода от основных мест образования отходов должна соответствовать экономической и тарифной политике, чтобы не приводить к росту тарифа для населения за счет увеличения логистических маршрутов. Наконец, для завода нужна инфраструктура — дороги, подключение к электросетям, системам водоснабжения и так далее.
Мусоросжигательный завод японско-швейцарской Hitachi Zosen Inova (HZI) проектной мощностью 550 тыс. тонн в год с выработкой 55 МВт электроэнергии планируется сдать в декабре 2022 года.