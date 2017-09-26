50 тысяч кубометров отходов вывезено со свалки в Волгограде
50 тысяч кубометров отходов 3−5-го классов опасности было вывезено со свалки в Кировском районе Волгограда, сообщается на официальном сайте Года экологии в России.
50 тысяч кубометров отходов 3−5-го классов опасности было вывезено со свалки в Кировском районе Волгограда, сообщается на официальном сайте Года экологии в России.
Ликвидация полигона проходит по утвержденному графику, согласно которому территорию площадью 39 гектаров необходимо очистить от 1,5 миллиона кубометров свалочных масс, а затем рекультивировать в течение двух лет.