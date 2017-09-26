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11:41 (мск), источник: РИА Новости

50 тысяч кубометров отходов вывезено со свалки в Волгограде

50 тысяч кубометров отходов 3−5-го классов опасности было вывезено со свалки в Кировском районе Волгограда, сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

Источник: РИА Новости

Ликвидация полигона проходит по утвержденному графику, согласно которому территорию площадью 39 гектаров необходимо очистить от 1,5 миллиона кубометров свалочных масс, а затем рекультивировать в течение двух лет.

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