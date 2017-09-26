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19:37 (мск), источник: Kazinform

Временное страхование планируют ввести в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — С учетом международной практики законопроектом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и страховой деятельности» предусмотрено введение вмененного страхования. Об этом сегодня сообщил председатель Национального банка РК Данияр Акишев, выступая на заседании Правительства РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Опыт многих стран демонстрирует тенденцию перехода от традиционного обязательного страхования к его модифицированному виду — временному страхованию. Например, в законодательстве Франции имеется 104 вида обязательного страхования, из которых только 4 относятся к традиционному обязательному страхованию. Остальные 100 — к временному», — отметил Данияр Акишев.

Преимуществом временного страхования, по словам главы Нацбанка, является то, что при законодательно закрепленном требовании о наличии договора страхования и его существенных условиях детальные условия страхования определяются не специальным законом, а договором.

Отметим, что в настоящее время аналог вмененного страхования уже реализован в Кодексе РК «О таможенном деле в РК», где предусмотрено наличие договора страхования ГПО у таможенного представителя, у владельца складов временного хранения. Также такие нормы присутствуют в Законе РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», где требуется наличие договора страхования у частного судебного исполнителя.

«Введение вмененного страхования позволит сторонам договора страхования предусмотреть гибкие условия страхования, отвечающие интересам клиента, улучшить страховые продукты и определить четкий перечень рисков», — заключил Данияр Акишев.

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