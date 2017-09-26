Временное страхование планируют ввести в Казахстане

«Опыт многих стран демонстрирует тенденцию перехода от традиционного обязательного страхования к его модифицированному виду — временному страхованию. Например, в законодательстве Франции имеется 104 вида обязательного страхования, из которых только 4 относятся к традиционному обязательному страхованию. Остальные 100 — к временному», — отметил Данияр Акишев.



Преимуществом временного страхования, по словам главы Нацбанка, является то, что при законодательно закрепленном требовании о наличии договора страхования и его существенных условиях детальные условия страхования определяются не специальным законом, а договором.



Отметим, что в настоящее время аналог вмененного страхования уже реализован в Кодексе РК «О таможенном деле в РК», где предусмотрено наличие договора страхования ГПО у таможенного представителя, у владельца складов временного хранения. Также такие нормы присутствуют в Законе РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», где требуется наличие договора страхования у частного судебного исполнителя.



«Введение вмененного страхования позволит сторонам договора страхования предусмотреть гибкие условия страхования, отвечающие интересам клиента, улучшить страховые продукты и определить четкий перечень рисков», — заключил Данияр Акишев.