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11:50 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Елабуге появится вокзал

(Елабуга, 26 сентября, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В следующем году у Елабуги наконец-то должен появиться свой автовокзал. Об этом на деловом вторнике заявил глава района Геннадий Емельянов.

Расположится он недалеко от АТП, где еще в 2008 году инвестор построил здание будущего автовокзала.

Трехэтажное здание рассчитано на 250 мест. Разговоры о его судьбе ведутся не первый год, но договориться с инвестором не получалось. «Собственник готов был нам передать его в обмен за землю и т. д., но договориться не удавалось, а аренда этого здания очень большая. Даже если автовокзал будет очень востребован, мы не сможем его содержать. Договоренность была достигнута, и вчера поставили точку. Архитектор согласует с инвестором, в каком виде будет автовокзал», — отметил Геннадий Емельянов.

По его словам, рассматривается вопрос организации на территории автовокзала колхозного рынка. «Нужно будет начать работу с главами сельских поселений, руководителями хозяйств, если есть необходимость, мы пригласим собственника и обговорим ситуацию. Я считаю, что на этом рынке каждое сельхозформирование района должно продавать свою продукцию. Вот такой рынок мы хотим создать на этой площади. Что касается автовокзала, то вопрос должен решиться за несколько месяцев. И возможно, в следующем году у Елабуги появится свой автовокзал», -добавил глава.

Отметим, уже много лет у Елабуги нет своего автовокзала, пассажиры пользуются услугами городской автостанции, где условия пребывания в зале ожидания оставляют желать лучшего.

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