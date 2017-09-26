Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинец возмущен курортом в РФ: «Для кого все это строили?» -СМИ
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Умерла 37-летняя российская актриса Наталья Юнникова
СМИ сообщили об обнаружении тела Доку Умарова
9 моделей пальто, которые будут в моде этой осенью и зимой
«На нас шла сотня боевиков»Подробности: как российские военные прорывались из окружения в Сирии
Бузова, Валерия и Орбакайте на премии канала Music Box
Борис Корчевников возвращается на «Россию 1» с новым ток-шоу
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Экс-жена Тарасова заговорила о песнях Ольги Бузовой - СМИ
Малышка Лиза скопировала клип мамы Аллы Пугачевой
Сергей Шнуров отправился по святым местам (фото)
9 моделей пальто, которые будут в моде этой осенью и зимой
Порошенко «зачистит» и уничтожит Донбасс – Азаров
Эксперт: Порошенко понял — Крымский мост настоящий
Сбившего полицейского в Москве увезли с места ДТП на машине ФСБ
СМИ сообщили об обнаружении тела Доку Умарова
Фоторепортажи
8В Москве открыли памятник Калашникову
10Лучшие снимки Cassini
17:00 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани на ремонт парка Черное озеро потратят 70 млн рублей

В Казани на ремонт парка Черное озеро потратят 70 млн рублей, деньги будут выделены из федерального бюджета и бюджета Татарстана. Тендер был опубликован на сайте госзакупок.

Источник: Prokazan.ru

Победителю тендера необходимо будет сделать новые тротуары, озеленить территорию и установить малые архитектурные формы, отремонтировать чаши озера, выполнить гидроизоляцию фонтанов, восстановить лестницы, канализацию и водопровод, наружное освещение, сети электроснабжения и системы полива.

Ремонт парка должны завершить до 15 декабря, аукцион состоится 12 октября.

Напомним, ранее ProKazan.ru выяснил, как будет выглядеть парк казанцев «Черное озеро» после окончания реставрации.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Казани девушка с "вампирской болезнью" стала инвалидом после визита в больницу
Путин освободил от должности главнокомандующего ВКС России
Возврат пассажиров «ВИМ-Авиа» может стоить более $10 млн
Соцпомощь россиянам будет уменьшаться по мере повышения МРОТ
В деле Улюкаева появились письмо Путину и буклет «Роснефти»
Российского гонщика отстранили от выступлений в Формуле-1
Умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» Наталья Юнникова
Эрдоган пригрозил голодом и блокадой Иракскому Курдистану
Спорт
«Спартак» примет «Ливерпуль» в матче Лиги чемпионов Московский «Спартак» пройдет настоящую проверку на прочность в матче 2-го тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов
Авто
Porsche подготовил «сарай» за 12 миллионов рублей Немецкая марка презентовала самую мощную версию «Панамеры», которая называется Turbo S E-Hybrid Sport Turismo
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Сябитова с дочерью и Валерия с сыном снялись в шоу на «Первом» Участниками новой кулинарной программы «Моя мама готовит лучше» стали звезды с детьми и родителями
Недвижимость
Стало известно, когда станут продавать квартиры с реновации
ФАС назвала самые частые нарушения в сфере ЖКХ
Новостройки в Москве начали дорожать
Из двушки в трешку: апартаменты в Екатеринбурге
Леди
9 моделей пальто, которые в моде этой осенью и зимой (фото) Осень можно считать лучшим временем года хотя бы за то, что у нас появляется возможность носить красивые пальто каждый день
Дети
Какие имена для мальчиков считаются счастливыми Многие люди верят в то, что существуют «счастливые» и «несчастливые» имена. Рассказываем о мужских именах, которые, как считается, приносят своим обладателям удачу и везение.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь