«До 1 октября мы рассчитываем все запустить», — в администрации Екатеринбурга отреагировали на требования депутатов дать тепло

Напомним, вопрос подачи тепла в детские сады и школы был поднят сегодня на заседание Екатеринбургской городской думы во время доклада начальника департамента образования города Екатерины Сибирцевой. В частности, депутат Владимир Крицкий предложил обязать администрацию города принять исчерпывающие меры, чтобы к 1 октября тепло появилось во всех детских садах и школах. Его поддержали коллеги-депутаты.

Как передает корреспондент Накануне.RU, после перерыва на заседание городской думы был приглашен представитель администрации города, который доложил депутатам о ситуации с подачей тепла.

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В частности, по информации мэрии, на 11 часов сегодняшнего дня, по школам — процент запуска составляет 82,3%, отопление включено в 144 школах; по детским садам — 76,9%, к отоплению подключены 330 детских садов; по больницам — 66%, отопление появилось в 118 больницах.

«До 1 октября мы рассчитываем все запустить», — уточнил представитель администрации города, добавив, что социальная сфера всегда подключается в первую очередь, «если есть техническая возможность».

Несмотря на озвученную информацию, мэрия вызвала негодование депутатов. В частности, депутат Александр Смолин поинтересовался, почему детские садики подключают к отоплению четвертым этапом?

«Так получилось», — не нашелся, что ответить представитель мэрии.

«В прошлом году так получилось, в этом году так получилось? Что мы сделали, чтобы в следующем году этого избежать?» — отреагировал Смолин.

На помощь растерявшемуся чиновнику пришел заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимир Гейко: «Четвертый этап — это технологическое подсоединение, гидравлика, гидравлические режимы. Заполнение систем идет с предельными параметрами. Сразу не заполнишь 3,5 тыс. тепловых сетей. Мы можем открыть задвижки везде, но мы оставим без теплоснабжения первый, второй и третий этап. Поставлена задача: сегодня-завтра максимально все запустить».

«Почему нельзя раньше начать этим заняться? Вот и все! Если это техника», — подчеркнул Смолин.

В результате депутаты приняли решение на следующем заседании городской думы отдельно рассмотреть вопрос пуска тепла в Екатеринбурге: итоги пуска тепла, проблемы и как это исправить в следующем году.