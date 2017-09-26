Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова, Валерия и Орбакайте на премии канала Music Box
Самая тяжелая женщина в мире умерла после множества операций
Видео: внедорожник, который Кучма подарил когда-то Березовскому
Американский ЦБ укрепляет валюту, какого курса ждать россиянам
35-летняя Вера Брежнева кардинально сменила имидж (фото)
Обвиняемый в растрате замдиректора ФСИН жалуется на условия в СИЗО Олег Коршунов требует для себя нормальную подушку, матрас и телевизор
Возмущенная Поплавская раскритиковала Бузову после премии - СМИ
СМИ: Путин "до смерти" напугал Киев
Секретные фото: УАЗ готовит абсолютно новый микроавтобус
Новый Volvo XC40: премьера состоялась
СМИ о том, как в ООН "раскусили" трюк Порошенко
Мнение: Поезд ушел, а грузы из РФ - мимо Украины
35-летняя Вера Брежнева кардинально сменила имидж (фото)
39-летняя Амаль Клуни в красном костюме затмила всех (фото)
СМИ: Овсиенко боится, что жених вернётся к экс-жене и детям
СМИ: Кабаева произвела фурор на юбилее Кобзона
СМИ: тело убитого хоккеиста пролежало в квартире 1,5 месяца
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
8Эрмитажные коты нашли новый дом
20В Мексике произошло мощное землетрясение
11:39 (мск), источник: Nakanune.ru

«До 1 октября мы рассчитываем все запустить», — в администрации Екатеринбурга отреагировали на требования депутатов дать тепло

Администрация Екатеринбурга пообещала подключить все объекты города к отоплению до 1 октября текущего года. Таким образом чиновники отреагировали на требование депутатов дать тепло в детские сады, школы и дома горожан.

Напомним, вопрос подачи тепла в детские сады и школы был поднят сегодня на заседание Екатеринбургской городской думы во время доклада начальника департамента образования города Екатерины Сибирцевой. В частности, депутат Владимир Крицкий предложил обязать администрацию города принять исчерпывающие меры, чтобы к 1 октября тепло появилось во всех детских садах и школах. Его поддержали коллеги-депутаты.

Как передает корреспондент Накануне.RU, после перерыва на заседание городской думы был приглашен представитель администрации города, который доложил депутатам о ситуации с подачей тепла.

Читайте также
Жители Екатеринбурга жалуются на отсутствие тепла в квартирах. Мэрии предъявлен ультиматум

В частности, по информации мэрии, на 11 часов сегодняшнего дня, по школам — процент запуска составляет 82,3%, отопление включено в 144 школах; по детским садам — 76,9%, к отоплению подключены 330 детских садов; по больницам — 66%, отопление появилось в 118 больницах.

«До 1 октября мы рассчитываем все запустить», — уточнил представитель администрации города, добавив, что социальная сфера всегда подключается в первую очередь, «если есть техническая возможность».

Несмотря на озвученную информацию, мэрия вызвала негодование депутатов. В частности, депутат Александр Смолин поинтересовался, почему детские садики подключают к отоплению четвертым этапом?

«Так получилось», — не нашелся, что ответить представитель мэрии.

«В прошлом году так получилось, в этом году так получилось? Что мы сделали, чтобы в следующем году этого избежать?» — отреагировал Смолин.

На помощь растерявшемуся чиновнику пришел заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимир Гейко: «Четвертый этап — это технологическое подсоединение, гидравлика, гидравлические режимы. Заполнение систем идет с предельными параметрами. Сразу не заполнишь 3,5 тыс. тепловых сетей. Мы можем открыть задвижки везде, но мы оставим без теплоснабжения первый, второй и третий этап. Поставлена задача: сегодня-завтра максимально все запустить».

«Почему нельзя раньше начать этим заняться? Вот и все! Если это техника», — подчеркнул Смолин.

В результате депутаты приняли решение на следующем заседании городской думы отдельно рассмотреть вопрос пуска тепла в Екатеринбурге: итоги пуска тепла, проблемы и как это исправить в следующем году.

Напомним, сегодня стало известно, что многие горожане жалуются на отсутствие тепла. У кого-то также пропала горячая вода.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
"Это изощренный метод уничтожения культуры". Калягин выступил против закона о "социальном заказе"
АТОР просит правительство вмешаться в ситуацию с «ВИМ-Авиа»
СК расследует дело о рекордной в истории Минобороны взятке
Росстат назвал число бедных россиян
На Кубани завели уголовное дело после ДТП с автобусом
СМИ: Ирина Яровая может стать губернатором Мурманской области
Заключенным могут разрешить работать в городах и поселках
Сенаторам не понравились котлеты в буфете Совета Федерации
Спорт
«Спартак» примет «Ливерпуль» в матче Лиги чемпионов Московский «Спартак» пройдет настоящую проверку на прочность в матче 2-го тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов
Авто
В России появился 7-местный кроссовер за 800 000 рублей Российский офис китайской компании Lifan опубликовал прайс-лист на новый паркетник Myway
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Климова примерила свадебное платье на съемках сериала (фото) Актриса выложила в Instagram видео со съемочной площадки продолжения «Московской борзой»
Недвижимость
Петербургские коммуналки интересуют только москвичей
Из двушки в трешку: апартаменты в Екатеринбурге
Российский регион запускает ипотеку под 1%
10 важных советов, как организовать хранение на кухне
Леди
9 моделей пальто, которые в моде этой осенью и зимой (фото) Осень можно считать лучшим временем года хотя бы за то, что у нас появляется возможность носить красивые пальто каждый день
Дети
Способы контрацепции, о которых вы, скорее всего, не знали Далеко не все методы предохранения так же популярны, как мужские презервативы, таблетки или спирали. К Международному дню контрацепции мы расспросили акушера-гинеколога Татьяну Румянцеву о тех вариантах, которые пока не на слуху и потому остаются без должного внимания. 
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь