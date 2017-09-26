Авиакомпания «ВИМ-Авиа» отменила все рейсы из Краснодара

Краснодар. 26 сен. — Новая Кубань. Крупнейший перевозчик испытывает серьезные финансовые проблемы. Сегодня все рейсы из Краснодара были отменены. Один рейс из Сочи в Москву перенесен на неизвестное время. Самолет должен был вылететь из олимпийской столицы 25 сентября в 18:45.