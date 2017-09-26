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12:53 (мск), источник: Новая Кубань

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» отменила все рейсы из Краснодара

Один рейс из Сочи перенесен на неопределенное время.

Краснодар. 26 сен. — Новая Кубань. Крупнейший перевозчик испытывает серьезные финансовые проблемы. Сегодня все рейсы из Краснодара были отменены. Один рейс из Сочи в Москву перенесен на неизвестное время. Самолет должен был вылететь из олимпийской столицы 25 сентября в 18:45.

Как сообщили в пресс-службе компании «Базел Аэро» (управляет аэропортами Кубани — прим. «НК»), пассажиры были проинформированы о переносе даты вылета.

Напомним, ранее «ВИМ-Авиа» выполняла один ежедневный рейс из Москвы в Краснодар и два — в Сочи.

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