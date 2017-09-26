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12:39 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Сформирован перечень из 210 стартовых площадок для программы реновации

На заседании правительства Москвы чиновники определились с первыми 210 площадками, где предполагается строительство 3,4 млн кв. м жилья. Согласно первоначальным планам, в 2017—2019 годах всего должно быть возведено 59 домов.

Часть из них уже построена, 12 — введены в эксплуатацию до принятия программы реновации. В 2020—2021 годах будет построен 151 дом. По словам руководителя департамента градостроительной политики Сергея Левкина, реализация этих проектов позволит переселить 119,5 тыс человек из 568 пятиэтажек общей площадью 2,055 млн кв м.

Больше всего площадок в списке расположено в районе Кузьминки — 12.
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Также в перечень вошли Бескудниковский район (8 домов), проспект Вернадского (8 домов), Головинский район (7 домов), Люблино (5 домов), Бабушкинский район (4), Марьина роща (4), Перово (4), Косино-Ухтомский район (3), Северное Измайлово (3), Северное Медведково (3), Западное Дегунино (3), Лосиноостровский район (3), Коньково (3), Котловка (3), Михайлово-Ярцевское (3), Старое Крюково (3), Восточное Измайлово (3), Дмитровсий район (2), Метрогородок (2), Лефортово (2), Коптево (2), Тимирязевский район (2), Бутырский (2), Можайский (2), Крюково (2), Южное Бутово (2), Выхино-Жулебино (1), Нижегородский район (1), Пресненский (1), Тимирязевский (1), Марфино (1), Щукино (1), Мосрентген (1) и другие районы.

Полный список площадок опубликован на портале столичного правительства.

Сегодня же мэр Сергей Собянин утвердил на должность гендиректора Московского фонда реновации жилой застройки Анатолия Константинова. До 2016 года господин Константинов работал гендиректором ДСК-1 (сейчас входит в ФСК «Лидер»), а в 2016—2017 годах — занимал пост замдиректора по строительному производству в принадлежащем мэрии АО «Управление экспериментальной застройки микрорайонов» (УЭЗ).

Список первых кварталов реновации жилья начали составлять в Москве
Во время загрузки произошла ошибка.
22 сентября© Ньюстюб
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