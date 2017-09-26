Сформирован перечень из 210 стартовых площадок для программы реновации

Часть из них уже построена, 12 — введены в эксплуатацию до принятия программы реновации. В 2020—2021 годах будет построен 151 дом. По словам руководителя департамента градостроительной политики Сергея Левкина, реализация этих проектов позволит переселить 119,5 тыс человек из 568 пятиэтажек общей площадью 2,055 млн кв м.

Больше всего площадок в списке расположено в районе Кузьминки — 12.

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Также в перечень вошли Бескудниковский район (8 домов), проспект Вернадского (8 домов), Головинский район (7 домов), Люблино (5 домов), Бабушкинский район (4), Марьина роща (4), Перово (4), Косино-Ухтомский район (3), Северное Измайлово (3), Северное Медведково (3), Западное Дегунино (3), Лосиноостровский район (3), Коньково (3), Котловка (3), Михайлово-Ярцевское (3), Старое Крюково (3), Восточное Измайлово (3), Дмитровсий район (2), Метрогородок (2), Лефортово (2), Коптево (2), Тимирязевский район (2), Бутырский (2), Можайский (2), Крюково (2), Южное Бутово (2), Выхино-Жулебино (1), Нижегородский район (1), Пресненский (1), Тимирязевский (1), Марфино (1), Щукино (1), Мосрентген (1) и другие районы.

Полный список площадок опубликован на портале столичного правительства.