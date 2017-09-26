Башкирия обогнала Москву по объему микрозаймов
УФА, 26 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Башкирия обогнала Москву и Подмосковье по объему займов в микрофинансовых организациях.
УФА, 26 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Башкирия обогнала Москву и Подмосковье по объему займов в микрофинансовых организациях.
По данным Нацбюро кредитных историй, жители республики с населением 4 млн человек на 1 июля 2017 года заняли в МФО 7,7 млрд рублей. Это больше, чем заняла 12-миллионная Москва (6,7 млрд) и семимиллионая Московская область (5,4 млрд). Во втором квартале жители Башкирии занимали в среднем 7,7 тысяч рублей — на 12% больше, чем в первом квартале.