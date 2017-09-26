В Воронеже к концу года снесут все незаконные крупные рекламные конструкции

На улицах Воронежа стоит множество рекламных щитов, баннеров. На них пестреют сотни объявлений, предложений и акций. Но не все рекламные конструкции законны. Есть немало тех, что поставили нелегально. Власти активно борются с нелегальными конструкциями. По словам руководителя управления имущественных и земельных отношений Натальи Махортовой, с 2014 года в городе снесли 1547 незаконных конструкций.