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12:12 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже к концу года снесут все незаконные крупные рекламные конструкции

В этом году уже демонтировали 306 единиц нелегальной наружной рекламы.

Источник: Новости Воронежа

На улицах Воронежа стоит множество рекламных щитов, баннеров. На них пестреют сотни объявлений, предложений и акций. Но не все рекламные конструкции законны. Есть немало тех, что поставили нелегально. Власти активно борются с нелегальными конструкциями. По словам руководителя управления имущественных и земельных отношений Натальи Махортовой, с 2014 года в городе снесли 1547 незаконных конструкций.

«До конца 2017 года с улиц города планируется полностью убрать все незаконно установленные крупноформатные конструкции», — пояснила чиновница.

В этом году уже демонтировали 306 единиц нелегальной наружной рекламы. Всего же за 2017 год планируют снести 400 незаконных конструкций.

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