Полтавченко пригрозил нерадивым управляющим компаниям отзывом лицензии

На заседании городского правительства 26 сентября глава жилищного комитета Валерий Шиян рассказал, что на 1 июля 2017 года общая просроченная задолженность управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями снизилась на 4,67% в годовом выражении. Это значит, что как минимум за поставки прошлого отопительного сезона жилищники расплатились полностью.

При этом Шиян подчеркнул, что наиболее проблемными в этом смысле остаются районы с большим количество частных УК, на которые комитет влиять не может.

К примеру, в Невском районе на долю частников приходится 90% долга энергетикам. Георгий Полтавченко отметил, что остается такой рычаг давления на подобный бизнес, как отзыв лицензий.