Полтавченко пригрозил нерадивым управляющим компаниям отзывом лицензии

На заседании городского правительства 26 сентября глава жилищного комитета Валерий Шиян рассказал, что на 1 июля 2017 года общая просроченная задолженность управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями снизилась на 4,67% в годовом выражении. Это значит, что как минимум за поставки прошлого отопительного сезона жилищники расплатились полностью.
При этом Шиян подчеркнул, что наиболее проблемными в этом смысле остаются районы с большим количество частных УК, на которые комитет влиять не может.
К примеру, в Невском районе на долю частников приходится 90% долга энергетикам. Георгий Полтавченко отметил, что остается такой рычаг давления на подобный бизнес, как отзыв лицензий.
Ранее жилком заявлял, что по итогам 2016 года рост долгов частных управляющих компаний превысил 40%, тогда как у городских жилкомсервисов — 19%.