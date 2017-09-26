Судьба «Приморкрайстроя» предрешена — Эдуард Портнов

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 26 сентября, PrimaMedia.

Судьба Единой дирекции по строительству объектов на территории Приморского края (КППК «Приморкрайстрой») предрешена — она будет постепенно ликвидирована. В структуре департамента градостроительства ее заменит новое учреждение — Управление капитального строительства (УКС), которое призвано объединить в одном месте разрозненные на данный момент полномочия. Об этом депутатам бюджетного комитета ЗС ПК рассказал вице-губернатор Эдуард Портнов на очередном заседании в понедельник, 26 сентября, сообщает ИА PrimaMedia.

Вопрос о создании в структуре краевой администрации нового учреждения — Управления капитального строительства Приморского края — был поднят в ходе обсуждения очередных поправок в краевой бюджет на текущий год. Одна из статей расходов в корректировке подразумевает выделение 5 млн рублей на организацию работы новой структуры.

Депутат Дмитрий Новиков попросил курирующего строительную сферу вице-губернатора Эдуарда Портнова пояснить, что это будет за структура и зачем выделять 5 млн рублей на ее создание и запуск.

«На мой взгляд, у нас и так достаточно посредников в этой сфере и в связи с созданием новой структуры, какая судьба будет у Приморкрайстроя и других организаций, будут ли они ликвидированы и какой эффект это принесет, будет ли экономия средств в этом случае? — поставил вопрос Дмитрий Новиков.

Эдуард Портнов пояснил, что грядущие перемены связаны с желанием краевых властей навести порядок в сфере строительства.

Он рассказал, что в Приморье сложилась такая ситуация, что ответственность за строящиеся государством объекты «размазана» между двумя учреждениями — департаментом градостроительства и КППК «Приморкрайстрой».

«Департамент выступает заказчиком, а Приморкрайстрой — техническим заказчиком объектов строительства. 2,94% от годового бюджета всего департамента идет на содержание “Приморкрайстроя” как технического заказчика. И сложилась такая ситуация, когда подготовку документов ведет “Приморкрайстрой”, а ответственность за происходящее несет департамент градостроительства. Грубо говоря, размазана ответственность, что ни есть хорошо», — пояснил Эдуард Портнов, отметив, что сложившаяся ситуация не позволяет чиновникам «профессионально заниматься строительством».

По его словам, создание нового учреждения призвано исправить сложившуюся ситуацию.

«Управление по капитальному строительству будет и заказчиком, и техническим заказчиком в одном лице. Что позволит сократить цепочку согласования и размыв ответственности не будет происходить. В отличии от “Приморкрайстроя”, он не будет коммерческой организацией с целью извлечения прибыли. Это будет учреждение, которое работает не на прибыль, а на выполнение государственных задач в сфере строительства», — сказал Портнов.

С началом работы нового органа с краевого бюджета будет снята нагрузка по оплате услуг «Приморкрайстроя» как технического заказчика, так как эти функции будет переданы новой структуре, пояснил он.

«Судьба Приморкрайстроя», на мой взгляд, предрешена — он будет подлежать постепенному закрытию. Единственное, почему он не может быть закрыт уже сегодня — это действующие обязательства, договора по строительству домов в Снеговой Пади и еще нескольким объектам, которые строит это предприятие — Владивостокский цирк и водовод на остров Русский, — сообщил Портнов.

Председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис отметил, что не совсем понятно, для чего понадобилась реорганизация и во имя чего она проводится.

«Боюсь, что получится следующая ситуация: у нас есть структура, которая сегодня отвечает за одну стройку, за другую. А проходит реорганизация — и мы не находим концов, кто за что отвечает, где чья зона ответственности», — сказал Чемерис, предложив не голосовать за выделение денег, пока администрация детально не объяснит депутатам целесообразность создания новой структуры и необходимость перераспределения полномочий между.

«Предлагаю не голосовать, пока не станет понятно для чего, а главное, под кого затеяна вся эта реорганизация», — сказал Чемерис.

Депутат Геннадий Лазарев попросил Эдуарда Портнова объяснить подробнее, какие преимущества принесет создание новой структуры.

«Две составляющие, которые находятся в разных руках, будут объединены в одну. Мы идем в ежегодное неосвоение средств, в неэффективную работу, когда у семи нянек дитя без глазу. Работу, которые вы из года в год наблюдаете — она именно в этом. А то, что мы предлагаем существенно сокращает все сроки согласования, хождения документов, что крайне важно для такой отрасли как строительство», — ответил вице-губернатор.

«То есть вы гарантируете, что работа пойдет?», — спросил председатель бюджетного комитета ЗС ПК Галуст Ахоян.

«Я все делаю для того, чтобы так было», — ответил чиновник.

«Так вы гарантируете или нет?» — не успокаивался председатель комитета.

«Гарантируете!» — подсказал коллеге первый вице-губернатор Василий Усольцев.

«Ну, гарантирую», — согласился Эдуард Портнов.