Только молодежные кафе оставят в Центральном парке

Реконструкция Центрального парка продолжается. Летом рабочие закопали все провода, заасфальтировали дорожки и установили новые фонари, специально разработанные для парка дизайнерами. Вырубили 39 деревьев, на месте которых планируют посадить ели, сосны и клены Гиннала — всего131 дерево. Кроме старых деревьев, из парка попросят старые шашлычные и ларьки, не вписывающиеся в концепцию. Вместо них планируется появление креативных кафе.

— В следующем году пригласим другие коммерческие подразделения, которые соответствуют концепции этого парка, — уверяет начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова. — Мы хотим, чтобы парк стал местом городской культуры, и, соответственно, кафе тоже должны соответствовать. Они станут молодежными креативными заведениями, которые занимаются не только развлечением и зарабатыванием денег, но также проводят мероприятиями в самом парке. Это должен быть клуб друзей парка, в том числе и бизнесменов, людей, которые здесь гуляют, живут рядом. На следующий год мы занимаемся созданием такого клуба.

Нынешним арендаторам Центрального парка предложат альтернативу: или они соответствуют предлагаемой концепции, меняя за свой счет дизайн, или уходят, освобождая место новым, более продвинутым.

Что же касается аттракционов, то руководство парка пока не готово полностью избавляться от недостаточно креативных каруселей.

— Мы, конечно, будем настаивать, чтобы старые аттракционы меняли, но не всегда получится это сделать. Есть экономическая обоснованность, новому директору парк достался с большими долгами. Сейчас задолженность составляет около 18 миллионов рублей, — продолжает Терешкова. — Понимаем, что, только сделав новую инфраструктуру, пригласив новых бизнесменов, сможем выйти из этой ситуации.

Кроме этого, в парке планируется заменить колесо обозрения. По задумке, вместо старого 25-метрового установят новое — 65 метров в диаметре.

Однако этот вопрос планируется обсудить с жителями ближайших домов, которым может помешать яркое освещение колеса по вечерам.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Виктор Вязовых отметил, что все бесконечные концепции, которые разрабатываются по паркам, не отвечают на два принципиальных вопроса: на каких условиях бизнес может начинать работу, и что он должен делать, чтобы его не выгнали через месяц, когда эта идея придет в голову директору парка.

Напомним, после начала реконструкции Михайловской набережной предприниматели, которых попросили освободить территорию, активно обращались за защитой своих интересов в комиссию по научно-производственному развитию и предпринимательству горсовета Новосибирска.