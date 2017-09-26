Юбилейный мост в Омске мог обрушиться, но не сразу — инженер
В Омске вскоре стартует ремонт Юбилейного моста, который, как оказалось, начал крениться еще в 1986 году.
В Омске вскоре стартует ремонт Юбилейного моста, который, как оказалось, начал крениться еще в 1986 году.
В 1995 году же уже было точно установлено, что сооружение заклинило
«Будет произведена замена высокопрочной арматуры, которая является основным несущим элементом. Но выполнена она была по старым нормам — она не защищенная, просто находится под бетонной заливкой. В таком случае в условиях эксплуатации при нарушении гидроизоляции есть большая вероятность того, что может произойти коррозия арматуры, а это чревато приведением в аварийное состояние вплоть до обрушения», — заявил главный
По мнению инженера, мост мог простоять еще порядка 10 лет и выдерживать предполагаемую проектом нагрузку, однако дальнейшую его судьбу спрогнозировать сложно.
«Но в нашем случае внезапного обрушения даже в этой аварийной ситуации не будет. Потому что пролетное строение имеет арочную форму, и если оно вдруг начнет обрушаться, то самозаклинится. Это не даст ему обрушиться сразу,
Однако, до подобного состояния мост все же не допустили — ремонт начнется уже 7 октября и позволит сооружению беспроблемно функционировать последующие 50 лет. Стоимость капремонта составила 328 млн рублей, тогда как строительство нового моста потребовало бы гораздо больших трат.