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12:31 (мск), источник: СуперОмск

Юбилейный мост в Омске мог обрушиться, но не сразу — инженер

В Омске вскоре стартует ремонт Юбилейного моста, который, как оказалось, начал крениться еще в 1986 году.

В 1995 году же уже было точно установлено, что сооружение заклинило из-за расширений конструкции, вызванных температурными колебаниями. Следствием этого стал более высокий износ элементов моста, который впоследствии мог привести и к аварийной ситуации. Сейчас же в рамках ремонтных работ нестабильное состояние конструкции будет устранено.

«Будет произведена замена высокопрочной арматуры, которая является основным несущим элементом. Но выполнена она была по старым нормам — она не защищенная, просто находится под бетонной заливкой. В таком случае в условиях эксплуатации при нарушении гидроизоляции есть большая вероятность того, что может произойти коррозия арматуры, а это чревато приведением в аварийное состояние вплоть до обрушения», — заявил главный инженер-проектировщик «МостоСтрой-Омск» Николай Хохлов.

По мнению инженера, мост мог простоять еще порядка 10 лет и выдерживать предполагаемую проектом нагрузку, однако дальнейшую его судьбу спрогнозировать сложно.

«Но в нашем случае внезапного обрушения даже в этой аварийной ситуации не будет. Потому что пролетное строение имеет арочную форму, и если оно вдруг начнет обрушаться, то самозаклинится. Это не даст ему обрушиться сразу, какое-то время это будет стоять и можно будет принять меры», — успокоил инженер.

Однако, до подобного состояния мост все же не допустили — ремонт начнется уже 7 октября и позволит сооружению беспроблемно функционировать последующие 50 лет. Стоимость капремонта составила 328 млн рублей, тогда как строительство нового моста потребовало бы гораздо больших трат.

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