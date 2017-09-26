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13:00 (мск), источник: Новости Перми

В Перми в 70% домов включили отопление

Тепло в жилых домах краевой столицы начали подавать 18 сентября, и до конца недели все работы по подаче отопления должны быть выполнены.

По данным на вечер 25 декабря, отопление подается в 95% детских садов и школ, а также 70% жилых домов. Перед сетевыми организациями стоит задача завершить все работы до конца текущей недели, пишет пресс-служба городской администрации.

Начало отопительного сезона не обошлось без сложностей. Так, котельное оборудование ФКУ ИК № 32 ГУФСИН России по Пермскому краю было выведено из эксплуатации. Оно обеспечивало теплом многоквартирные дома № 27а, б, в, г по улице Докучаева.

Средства на проведение противоаварийных мероприятий были выделены из резервного фонда города на заседании КЧС. Сейчас в дома запущено отопление.

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