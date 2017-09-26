В Перми в 70% домов включили отопление
Тепло в жилых домах краевой столицы начали подавать 18 сентября, и до конца недели все работы по подаче отопления должны быть выполнены.
Тепло в жилых домах краевой столицы начали подавать 18 сентября, и до конца недели все работы по подаче отопления должны быть выполнены.
По данным на вечер 25 декабря, отопление подается в 95% детских садов и школ, а также 70% жилых домов. Перед сетевыми организациями стоит задача завершить все работы до конца текущей недели, пишет
Начало отопительного сезона не обошлось без сложностей. Так, котельное оборудование ФКУ ИК № 32 ГУФСИН России по Пермскому краю было выведено из эксплуатации. Оно обеспечивало теплом многоквартирные дома № 27а, б, в, г по улице Докучаева.
Средства на проведение противоаварийных мероприятий были выделены из резервного фонда города на заседании КЧС. Сейчас в дома запущено отопление.