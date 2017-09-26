В Омске утилизируют Юбилейный мост
Железобетонные конструкции моста в центре города вывезут на полигон для утилизации.
Железобетонные конструкции моста в центре города вывезут на полигон для утилизации.
В ходе капитального ремонта Юбилейного моста через реку Омь железобетонные конструкции будут заменены на железные. При этом старые железобетонные конструкции будут сданы в утиль.
«При проведении подобных работ конструкции увозят на полигон для утилизации. Это происходит по согласованию с заказчиком. Может, мэрия Омска сама захочет вывезти эти конструкции», — пояснил в разговоре с «СуперОмском» главный инженер компании «МостоСтрой» Николай Хохлов.
Также представитель подрядчика, который займется капитальным ремонтом Юбилейного моста, отметил, что сооружения после завершения работ сохранит свой первозданный вид. Мост в центре города считается одной из достопримечательностей Омска.