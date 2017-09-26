В Омске утилизируют Юбилейный мост

Источник: SuperOmsk.ru

В ходе капитального ремонта Юбилейного моста через реку Омь железобетонные конструкции будут заменены на железные. При этом старые железобетонные конструкции будут сданы в утиль.

«При проведении подобных работ конструкции увозят на полигон для утилизации. Это происходит по согласованию с заказчиком. Может, мэрия Омска сама захочет вывезти эти конструкции», — пояснил в разговоре с «СуперОмском» главный инженер компании «МостоСтрой» Николай Хохлов.