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12:48 (мск), источник: СуперОмск

В Омске утилизируют Юбилейный мост

Железобетонные конструкции моста в центре города вывезут на полигон для утилизации.

Источник: SuperOmsk.ru

В ходе капитального ремонта Юбилейного моста через реку Омь железобетонные конструкции будут заменены на железные. При этом старые железобетонные конструкции будут сданы в утиль.

«При проведении подобных работ конструкции увозят на полигон для утилизации. Это происходит по согласованию с заказчиком. Может, мэрия Омска сама захочет вывезти эти конструкции», — пояснил в разговоре с «СуперОмском» главный инженер компании «МостоСтрой» Николай Хохлов.

Также представитель подрядчика, который займется капитальным ремонтом Юбилейного моста, отметил, что сооружения после завершения работ сохранит свой первозданный вид. Мост в центре города считается одной из достопримечательностей Омска.

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