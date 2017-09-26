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13:54 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Карта стартовых площадок по программе реновации опубликована на mos.ru

Площадки расположены ближе всего к домам, вошедшим в программу.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Карта 210 стартовых площадок, где будут строить дома по программе реновации, появилась на портале mos.ru. Они есть во всех округах Москвы.

С 2017 по 2019 год будет построено 59 новых домов. За счет чего в 2020—2021 годах начнется волновое переселение.

Эти площадки свободны, поэтому начать строительство можно в ближайшее время. Они ближе всего к домам, которые включили в программу, поэтому многие горожане переедут в квартиру в том же квартале. В стартовые дома въедут жильцы расселенных соседних зданий. Последние снесут, а на их месте построят жилье для участников второй волны переселения.

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Вместо ветхих пятиэтажек москвичи получат современное комфортное жилье, общая площадь которого в 1,2−1,3 раза превысит прежнюю. Квартиры будут с улучшенной отделкой: обоями на флизелиновой основе, окнами с двухкамерными стеклопакетами и москитной сеткой, дверями с фурнитурой.

Кварталы вокруг благоустроят по современным стандартам. В них разобьют скверы и клумбы, сделают велодорожки и парковки, оборудуют детские и спортивные площадки, установят лавочки. Увидеть, какими будут дома, сейчас можно в шоу-рум на ВДНХ.

Всего в список программы реновации вошли 5144 дома. Первые ее участники смогут переехать в новое жилье в конце этого года. Квартиры они получат бесплатно. Те, кто захочет увеличить площадь или количество комнат, смогут докупить дополнительные квадратные метры.

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