Холода на Урале: несколько школ Екатеринбурга — без тепла

В Екатеринбурге ряд общеобразовательных школ и дошкольных учреждений до сих пор остаются без отопления. Об этом стало известно в ходе заседания городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Депутатами было принято решение обязать администрацию Екатеринбурга принять «исчерпывающие меры» для запуска отопления во всех школах и детских садах города. По словам главы департамента образования Екатеринбурга Екатерины Сибирцевой, муниципальные теплосети готовы и проблема не в них.

Напомним, что отопительный сезон в Свердловской области начался 15 сентября и в данный момент начался третий этап подключений к теплу. При этом сообщалось, что в первую очередь теплоснабжение получат социальные объекты, в том числе школы и детские сады.

Также ранее стало известно о проблемах в школе № 84 города Екатеринбурга, которая числится на балансе Министерства обороны. Здание учреждения нуждается в капитальном ремонте. Более того, специалисты сообщали, что у школы могут возникнуть проблемы с подключением отопления, так как сети находятся в ветхом состоянии.

Всего в 2017 году капитальный ремонт был проведён в двух общеобразовательных учреждениях Екатеринбурга, тогда как по данным департамента по управлению муниципальным имуществом в капремонте или реконструкции нуждаются 29 школ города.