В Златоусте уничтожили 650 кг санкционных польских яблок

Источник: AP 2017

В Златоусте (Челябинская область) уничтожено 650 кг польских яблок, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации регионального управления Россельхознадзора, специалисты ведомства совместно со Златоустовской транспортной прокуратурой и Челябинской таможней организовали проверку, целью которой стал мониторинг мест хранения и продажи сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия животного и растительного происхождения.

«Свежие яблоки в 50 картонных коробках общим весом 650 кг были выявлены на фруктово-овощной базе Златоуста. Этикетки на коробках были удалены, но они находились на поддонах, промаркированных в соответствии с МСФМ 15 (ISPM 15), страна — Польша», — говорится в сообщении.

Яблоки изъяли, а затем уничтожили в присутствии представителей таможни, транспортной прокуратуры и собственника с использованием фото- и видеосъемки.