В Златоусте уничтожили 650 кг санкционных польских яблок
Товар хранился на
Товар хранился на
В Златоусте (Челябинская область) уничтожено 650 кг польских яблок, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации регионального управления Россельхознадзора, специалисты ведомства совместно со Златоустовской транспортной прокуратурой и Челябинской таможней организовали проверку, целью которой стал мониторинг мест хранения и продажи сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия животного и растительного происхождения.
«Свежие яблоки в 50 картонных коробках общим весом 650 кг были выявлены на
Яблоки изъяли, а затем уничтожили в присутствии представителей таможни, транспортной прокуратуры и собственника с использованием фото- и видеосъемки.
Напомним, польские яблоки запрещены к ввозу в Россию в ответ на введенные отдельными иностранными государствами санкции.