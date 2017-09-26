В новую школу во Фролах ученики могут переехать уже зимой

Строительство новых школ — ключевая задача, которую поставил перед сферой образования губернатор Пермского края Максим Решетников. «Новые, современные, оптимально оборудованные школы для наших детей — это основа качественного образования в регионе», — прокомментировал Максим Решетников.

В строящемся здании предполагается размещение школы с образовательной концепцией «Школа «Навигатор». Миссия новой школы: выпускник — гордость своей семьи, Пермского района, Пермского края, России. Как отметила директор фроловской средней школы Елена Чернякевич, школа должна стать ориентиром по индивидуальному образовательному и профессиональному маршруту.

В новой школе предполагается создать зонирование пространства по «центрам навигации». В школе и пришкольной территории появятся: центр начальной навигации по стране Знаний, центры навигации «Мир профессий», «Мир здоровья и безопасности», «Галактика физкультуры и спорта», «Море Информации и коммуникаций», «Мир науки и техники», «Океан истории и права», «Мир языков и литературных героев» и «Галактика творчества».

Школа будет располагать более чем сорока кабинетами, актовым залом, рассчитанным почти на пятьсот человек.