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13:23 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В новую школу во Фролах ученики могут переехать уже зимой

ПЕРМЬ, 26 сентября, ФедералПресс. За три года количество учеников фроловской школы выросло в два раза. К концу года в селе завершится строительство более вместительной школы на 1225 мест. По словам застройщика, переезд может быть начат уже зимой, сообщает пресс-служба губернатора.

Строительство новых школ — ключевая задача, которую поставил перед сферой образования губернатор Пермского края Максим Решетников. «Новые, современные, оптимально оборудованные школы для наших детей — это основа качественного образования в регионе», — прокомментировал Максим Решетников.

В строящемся здании предполагается размещение школы с образовательной концепцией «Школа «Навигатор». Миссия новой школы: выпускник — гордость своей семьи, Пермского района, Пермского края, России. Как отметила директор фроловской средней школы Елена Чернякевич, школа должна стать ориентиром по индивидуальному образовательному и профессиональному маршруту.

В новой школе предполагается создать зонирование пространства по «центрам навигации». В школе и пришкольной территории появятся: центр начальной навигации по стране Знаний, центры навигации «Мир профессий», «Мир здоровья и безопасности», «Галактика физкультуры и спорта», «Море Информации и коммуникаций», «Мир науки и техники», «Океан истории и права», «Мир языков и литературных героев» и «Галактика творчества».

Школа будет располагать более чем сорока кабинетами, актовым залом, рассчитанным почти на пятьсот человек.

Отметим, на ближайшие пять лет в регионе запланировано строительство 27 новых школ на 16 тысяч мест в 18 территориях края.

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