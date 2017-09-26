Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинец возмущен курортом в РФ: «Для кого все это строили?» -СМИ
10 причин кашля, причина которого — не простуда
70-летний Борис Галкин стал отцом
Суровая зима отменяется: синоптики рассказали, что ждет россиян
Принц Гарри и Меган Маркл перестали прятаться от папарацци
«На нас шла сотня боевиков»Подробности: как российские военные прорывались из окружения в Сирии
Бузова, Валерия и Орбакайте на премии канала Music Box
Борис Корчевников возвращается на «Россию 1» с новым ток-шоу
Секретные фото: УАЗ готовит абсолютно новый микроавтобус
Новый Volvo XC40: премьера состоялась
Дочь Примадонны скопировала мамин клип 40-летней давности – СМИ
Бузова получила премию в "обнаженном" комбинезоне
Украина выплатила России $3 млрд
Порошенко показал в ООН российские военные билеты
Кабаева произвела фурор на юбилее Кобзона – СМИ
Ангелина Вовк ждет извинений от Аллы Пугачевой
Сбившего полицейского в Москве увезли с места ДТП на машине ФСБ
СМИ сообщили об обнаружении тела Доку Умарова
Фоторепортажи
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
20В Мексике произошло мощное землетрясение
15:04 (мск), источник: Вести Сочи

В Сочи с 1 октября увеличится стоимость проезда в общественном транспорте

Цены приведут в соответствие со средними показателями по Краснодарскому краю.

Источник: Вести Сочи

В итоге стоимость проезда в общественном транспорте на городских маршрутах увеличится на три рубля, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

На пригородных маршрутах проезд также подорожает, стоимость проезда будет определяться исходя из протяженности маршрута. Каждая тарифная зона — добавит три рубля. Так, проезд на муниципальных автобусах от сочинского ж/д вокзала до Адлера будет стоить 76 рублей, до Красной Поляны — 193 рубля, до Лазаревского — 211 рублей.

«Нам достаточно долго удавалось сдерживать рост стоимости. В последний раз в Сочи цена проезда поднимались в 2014 году. Между тем, все это время себестоимость перевозок неуклонно возрастала, учитывая постоянное подорожание топлива и запасных частей», — сказал директор Департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Юрий Усачев.

В других крупных муниципалитетах Краснодарского края цены на проезд выше чем в Сочи. К примеру, в Краснодаре и в Геленджике стоимость билета в городском общественном транспорте составляет 23 рубля.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Возврат пассажиров «ВИМ-Авиа» может стоить более $10 млн
Путин уволил губернатора Нижегородской области Шанцева
СК расследует дело о рекордной в истории Минобороны взятке
В деле Улюкаева появились буклет «Роснефти» и письмо Путину
Российского гонщика отстранили от выступлений в Формуле-1
Умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» Наталья Юнникова
Сенаторы возмутились качеством питания в Совете Федерации
Спорт
«Спартак» примет «Ливерпуль» в матче Лиги чемпионов Московский «Спартак» пройдет настоящую проверку на прочность в матче 2-го тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов
Авто
В России появился 7-местный кроссовер за 800 000 рублей Российский офис китайской компании Lifan опубликовал прайс-лист на новый паркетник Myway
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Сябитова с дочерью и Валерия с сыном снялись в шоу на «Первом» Участниками новой кулинарной программы «Моя мама готовит лучше» стали звезды с детьми и родителями
Недвижимость
В Петербурге хотят построить тоннель под Невой
Россиян предупредили о новом виде афер с жильем
ФАС назвала самые частые нарушения в сфере ЖКХ
6 правил идеального интерьера
Леди
9 моделей пальто, которые в моде этой осенью и зимой (фото) Осень можно считать лучшим временем года хотя бы за то, что у нас появляется возможность носить красивые пальто каждый день
Дети
Ольга Ломоносова показала подросшего сына Актриса отдала Федора на плавание.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь