В Сочи с 1 октября увеличится стоимость проезда в общественном транспорте

Источник: Вести Сочи

В итоге стоимость проезда в общественном транспорте на городских маршрутах увеличится на три рубля, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

На пригородных маршрутах проезд также подорожает, стоимость проезда будет определяться исходя из протяженности маршрута. Каждая тарифная зона — добавит три рубля. Так, проезд на муниципальных автобусах от сочинского ж/д вокзала до Адлера будет стоить 76 рублей, до Красной Поляны — 193 рубля, до Лазаревского — 211 рублей.

«Нам достаточно долго удавалось сдерживать рост стоимости. В последний раз в Сочи цена проезда поднимались в 2014 году. Между тем, все это время себестоимость перевозок неуклонно возрастала, учитывая постоянное подорожание топлива и запасных частей», — сказал директор Департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Юрий Усачев.