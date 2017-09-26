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13:00 (мск), источник: Tengrinews

Почему в Астане подорожал уголь, рассказали в акимате

В акимате столицы рассказали, почему в Астане выросли цены на уголь, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Как заявил руководитель отдела развития промышленности Управления предпринимательства и промышленности города Астаны Азамат Рашитов, повысить цены на уголь предпринимателей вынудили несколько факторов.

«ГСМ у нас сейчас подорожали, железнодорожные тарифы на 25 процентов увеличил “Қазақстан темір жолы”. Соответственно, все эти факторы вынуждают представителей бизнеса подстраиваться под нынешние реалии. (…) Акимат со своей стороны не имеет права лезть в эту экономику. Но мы знаем ситуацию. На сегодня у нас в городе не только уголь из Шубарколя представлен, но есть также майкубинский, каражарский, есть из месторождения Богатырь», — сказал Азамат Рашитов.

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По его данным, цены на уголь сейчас варьируются от 7500 тенге до 15 тысяч тенге за тонну. Рашитов сообщил, что сильного скачка цен на уголь не ожидается, так как с крупными месторождениями угля подписаны договоры. В акимате также сообщили, что в отопительный сезон оказывается социальная помощь на приобретение твердого топлива. Компенсация в размере 8 МРП — 18152 тенге, предоставляется пенсионерам по возрасту, инвалидам и детям-инвалидам, проживающим в частных домах с местным отоплением, являющимся его собственниками или нанимателями, не имеющим другого жилья, при наличии среднедушевого дохода, не превышающего трех прожиточных минимумов.

Руководитель Управления энергетики Астаны Бактыбек Жапаев отметил, что отопительный сезон в Астане начнется 27 сентября. По правилам проведения отопительного сезона в Астане, при установившейся среднесуточной температуре наружного воздуха +10 градусов и ниже в течение пяти суток принимается решение местного исполнительного органа о начале отопительного сезона. Согласно данным правилам, срок подключения тепла в этом сезоне наступает 27 сентября текущего года, однако с ростом положительных температур наружного воздуха эти сроки корректируются.

Ранее аким Астаны Асет Исекешев сообщил, что при наличии заявок от КСК городские службы готовы начать подачу тепла отдельным жилым домам уже сейчас. По его словам, тепло подали в детские сады, школы, больницы, другие социальные объекты.

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