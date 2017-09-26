Свердловский минфин готов увеличить траты на муниципалитеты

Источник: УралИнформБюро

Свердловская область готова выделить в 2018 году муниципалитетам более 5,2 миллиарда рублей бюджетных средств. Это — на миллиард больше, чем в нынешнем году. Такие данные озвучил председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Заксобрания региона Владимир Терешков, передает «Уралинформбюро».

По его словам, консолидированный бюджет на будущий год может составить 236−240 миллиардов рублей, областной — 187 миллиардов. «Это приблизительная величина», — уточнил он.

«Расходы, соответственно, — будем смотреть. Не будет хватать, уйдем в дефицит. Это нормальная форма работы», — подчеркнул Терешков.