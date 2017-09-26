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13:32 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловский минфин готов увеличить траты на муниципалитеты

На миллиард.

Источник: УралИнформБюро

Свердловская область готова выделить в 2018 году муниципалитетам более 5,2 миллиарда рублей бюджетных средств. Это — на миллиард больше, чем в нынешнем году. Такие данные озвучил председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Заксобрания региона Владимир Терешков, передает «Уралинформбюро».

По его словам, консолидированный бюджет на будущий год может составить 236−240 миллиардов рублей, областной — 187 миллиардов. «Это приблизительная величина», — уточнил он.

«Расходы, соответственно, — будем смотреть. Не будет хватать, уйдем в дефицит. Это нормальная форма работы», — подчеркнул Терешков.

Основные параметры бюджета Свердловской области были озвучены 26 сентября 2017 года на заседании согласительной комиссии по рассмотрению предложений муниципалитетов по исходным данным для расчета межбюджетных трансфертов .

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