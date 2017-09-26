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13:39 (мск), источник: Nakanune.ru

Борис Дубровский поставил задачу по расширению экспорта в Китай

Челябинская область получит поддержку Российского экспортного центра. Регион стал единственным в УрФО, который получил право на субсидии на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции до границы с Китаем, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Губернатор Борис Дубровский рассчитывает, что ТЛК «Южноуральский» будет задействован в новых экспортных железнодорожных маршрутах в Китай. «Рассчитываю, что при поддержке и новых проектах Российского экспортного центра мы успешно решим многие внешнеэкономические задачи», — подчеркнул он. .

По словам министра сельского хозяйства области Сергея Сушкова, Борис Дубровский поставил задачу по расширению экспорта в Китай.

«Это нужно для наших аграриев, потому что мы производим в три раза больше, чем потребляем. Соответственно, экспортная составляющая является принципиально важной для дальнейшего развития Челябинской области. Пять предприятий уже аккредитованы и несколько лет поставляют свою продукцию в Китай. Одновременно Российский экспортный центр проводит аккредитацию новых экспортеров», — отметил он.

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