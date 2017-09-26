Борис Дубровский поставил задачу по расширению экспорта в Китай

Губернатор Борис Дубровский рассчитывает, что ТЛК «Южноуральский» будет задействован в новых экспортных железнодорожных маршрутах в Китай. «Рассчитываю, что при поддержке и новых проектах Российского экспортного центра мы успешно решим многие внешнеэкономические задачи», — подчеркнул он. .

«Это нужно для наших аграриев, потому что мы производим в три раза больше, чем потребляем. Соответственно, экспортная составляющая является принципиально важной для дальнейшего развития Челябинской области. Пять предприятий уже аккредитованы и несколько лет поставляют свою продукцию в Китай. Одновременно Российский экспортный центр проводит аккредитацию новых экспортеров», — отметил он.