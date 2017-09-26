На «часе контроля» в Краснодаре обсудили строительство нового микрорайона

«ФедералПресс» напоминает, что в районе поселков Зеленопольского и Знаменского Краснодара предусмотрено возведение двух школ на 2200 и 1100 учащихся, а также нескольких детских садов на более двух тысяч мест, отделения связи, поликлиники и других объектов социальной инфраструктуры.

Кроме этого там будет построен большой жилой массив. О развитии этой территории рассказал глава города Евгений Первышов. Сейчас рассматривается несколько вариантов планировки данной территории. В итоге будет согласован такой проект, который в полной мере удовлетворит потребности жителей.