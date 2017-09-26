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13:43 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

На «часе контроля» в Краснодаре обсудили строительство нового микрорайона

КРАСНОДАР, 26 сентября, ФедералПресс. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел «час контроля» с главами муниципалитетов Кубани. В ходе совещания подвели итоги исполнения поручений главы региона.

«ФедералПресс» напоминает, что в районе поселков Зеленопольского и Знаменского Краснодара предусмотрено возведение двух школ на 2200 и 1100 учащихся, а также нескольких детских садов на более двух тысяч мест, отделения связи, поликлиники и других объектов социальной инфраструктуры.

Кроме этого там будет построен большой жилой массив. О развитии этой территории рассказал глава города Евгений Первышов. Сейчас рассматривается несколько вариантов планировки данной территории. В итоге будет согласован такой проект, который в полной мере удовлетворит потребности жителей.

По словам Первышова, на территории двух поселков будет применяться практика, когда застройщики «привязывают» к местам типовые проекты строительства соцобъектов, сообщается на сайте администрации города.

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