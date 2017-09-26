Uzcard: в Узбекистане 16 процентов жителей не имеют банковских карт
К такому выводу пришли эксперты в результате проведенного опроса среди населения в возрасте от 18 до 65 лет.
К такому выводу пришли эксперты в результате проведенного опроса среди населения в возрасте от 18 до 65 лет.
ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. В Узбекистане 16 процентов жителей не имеют банковских карт, сообщает
К такому выводу пришли эксперты в результате проведенного опроса среди населения в возрасте от 18 до 65 лет.
В исследовании приняли участие 100 человек.
Также лишь два процента респондентов пользуются сервисом перевода средств с карты на карту.
Кроме того, лишь 12 процентов опрошенных оплачивают коммунальные услуги онлайн.