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13:37 (мск), источник: Sputnik

Uzcard: в Узбекистане 16 процентов жителей не имеют банковских карт

К такому выводу пришли эксперты в результате проведенного опроса среди населения в возрасте от 18 до 65 лет.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. В Узбекистане 16 процентов жителей не имеют банковских карт, сообщает пресс-служба Uzcard.

К такому выводу пришли эксперты в результате проведенного опроса среди населения в возрасте от 18 до 65 лет.

В исследовании приняли участие 100 человек.

Также лишь два процента респондентов пользуются сервисом перевода средств с карты на карту.

Кроме того, лишь 12 процентов опрошенных оплачивают коммунальные услуги онлайн.

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