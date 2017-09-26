Стоимость квадратного метра жилья в Казахстане озвучил вице-министр
Стоимость квадратного метра жилья в Казахстане озвучил
Стоимость квадратного метра жилья в Казахстане озвучил
Вопросы доступности жилья для казахстанцев обсуждались на заседании Комиссии при фракции партии «Нұр Отан» по контролю за целевым и эффективным использованием бюджетных средств и средств, выделяемых из Нацфонда на реализацию госпрограммы «Нұрлы Жол» на 2015−2019 годы по направлению «Модернизация инфраструктуры
«Вы знаете, что качество портфеля кредитов, который предоставляется казахстанскими банками представителям строительной отрасли, на сегодня оно ухудшается. Особенно за последние месяцы. Это растущая просрочка по длинным кредитам. (…) На этом фоне выдача длинных кредитов стройкомпаниям была заморожена. Как это отразится на развитии стройиндустрии?» — спросила депутат Айсина.
«Стоимость квартиры в регионах составляет 140 тысяч тенге за квадратный метр. Это кредитное жилье, которое потом реализовывается через систему