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14:37 (мск), источник: Tengrinews

Стоимость квадратного метра жилья в Казахстане озвучил вице-министр

Стоимость квадратного метра жилья в Казахстане озвучил вице-министр по инвестициям и развитию РК Роман Скляр, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Вопросы доступности жилья для казахстанцев обсуждались на заседании Комиссии при фракции партии «Нұр Отан» по контролю за целевым и эффективным использованием бюджетных средств и средств, выделяемых из Нацфонда на реализацию госпрограммы «Нұрлы Жол» на 2015−2019 годы по направлению «Модернизация инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, сетей водо- и теплоснабжения, укрепление жилищной инфраструктуры». Депутат Майра Айсина задалась вопросом, повысилась ли доступность жилья и сколько стоит квадратный метр.

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«Вы знаете, что качество портфеля кредитов, который предоставляется казахстанскими банками представителям строительной отрасли, на сегодня оно ухудшается. Особенно за последние месяцы. Это растущая просрочка по длинным кредитам. (…) На этом фоне выдача длинных кредитов стройкомпаниям была заморожена. Как это отразится на развитии стройиндустрии?» — спросила депутат Айсина.

«Стоимость квартиры в регионах составляет 140 тысяч тенге за квадратный метр. Это кредитное жилье, которое потом реализовывается через систему жилищно-строительных сбережений. В городах Астана, Алматы, Атырау и Актау квадратный метр стоит 180 тысяч тенге. Благодаря тому, что государство на возвратной основе финансирует строительство жилья, нам удается сдерживать цены на первичном рынке и в то же время не допустить роста на вторичном рынке жилья. Это очевидно. За два года, в 2015—2016 годах, 19 200 квартир таких удешевленных мы на рынок выпустили. То в этом году порядка 15 тысяч квартир, которые позволят стабилизировать ситуацию и не дать дальнейшего роста на рынке», — ответил вице-министр по инвестициям и развитию Роман Скляр.

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