Стоимость квадратного метра жилья в Казахстане озвучил вице-министр

Вопросы доступности жилья для казахстанцев обсуждались на заседании Комиссии при фракции партии «Нұр Отан» по контролю за целевым и эффективным использованием бюджетных средств и средств, выделяемых из Нацфонда на реализацию госпрограммы «Нұрлы Жол» на 2015−2019 годы по направлению «Модернизация инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, сетей водо- и теплоснабжения, укрепление жилищной инфраструктуры». Депутат Майра Айсина задалась вопросом, повысилась ли доступность жилья и сколько стоит квадратный метр.

«Вы знаете, что качество портфеля кредитов, который предоставляется казахстанскими банками представителям строительной отрасли, на сегодня оно ухудшается. Особенно за последние месяцы. Это растущая просрочка по длинным кредитам. (…) На этом фоне выдача длинных кредитов стройкомпаниям была заморожена. Как это отразится на развитии стройиндустрии?» — спросила депутат Айсина.