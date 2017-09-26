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13:38 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Туристы не долетают до России

Из-за проблем авиакомпании «ВИМ-Авиа» могут пострадать 200 тыс. пассажиров, среди которых десятки тысяч россиян, которые уже находятся за границей. Организация их возвращения может стоить более $10 млн, подсчитали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Но чиновники обещают решить эту проблему без затрат со стороны туроператоров.

Источник: РИА "Новости"

АТОР отправила в адрес вице-премьера Виталия Мутко обращение с просьбой разрешить ситуацию с неплатежеспособностью «ВИМ-Авиа». Об этом говорится в сообщении на официальном сайте организации.

Согласно данным АТОР, до конца летнего сезона, который традиционно завершается во второй половине октября, авиакомпания должна перевезти еще 200 тыс. человек, из которых 100 тыс. человек — российские туристы, отправляющиеся в туристические поездки по России и за рубеж.

Остановка деятельности компании и проблемы с организацией оставшихся рейсов могут нанести репутационный ущерб органам исполнительной власти и туристическим компаниям, уверены в организации.

Туроператоры также могут столкнуться с проблемой вывоза российских туристов, которые уже находятся за границей. Согласно оценкам АТОР, речь идет о десятках тысяч пассажиров.

Повторная оплата вывозных рейсов будет стоить туроператорам не менее $10 млн, подсчитали в ассоциации.

Глава Ростуризма Олег Сафонов заявил, что вывозом организацией россиян займутся российские власти. «Я хочу сказать, что ситуация находится под полным контролем. Все туристы, хочу заверить, будут возвращены домой, причем будет это сделано не за счет туроператоров», — сказал он в интервью «Ъ FM». Операционная деятельность компании при этом будет вестись из аэропорта Внуково как базового, заявил ТАСС его председатель совета директоров Виталий Ванцев.

Хотелось бы понять, под чьим контролем ситуация. Коллапс, на мой взгляд, уже случился. Наше обращение в правительство связано с тем, что если сейчас не принять никаких мер в контексте чартерных рейсов, подчеркну, именно чартерных рейсов, то ситуация будет иметь явно тенденцию к ухудшению, потому что чудес на свете не бывает. Эти рейсы оплачены в полном объеме, речь идет о десятках миллионов долларов, которые должны были бы быть на счету у авиакомпании, это депозиты, которые туроператоры заплатили «ВИМ-Авиа». Теперь перевозчик говорит, что не может выполнить рейс, потому что у него нет денег. Вопрос в том, куда они делись.
Майя Ломидзе
Исполнительный директор АТОР для Ъ FM

Тотальные задержки рейсов «ВИМ-Авиа» происходят с конца прошлой недели. В выходные из-за долгов за топливо более чем на 500 млн руб. из Домодедово не смогли вовремя вылететь 20 рейсов «ВИМ-Авиа», в понедельник задержаны еще 28 рейсов, в том числе на курорты, в Китай и на Дальний Восток. Вчера Московское межрегиональное следственное управление на транспорте при СКР возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по факту хищений должностными лицами «ВИМ-Авиа», а совладелец перевозчика Рашид Мурсекаев заявил, что у компании закончились оборотные средства и ее финансирование заморожено. Он также указал на свою готовность передать контроль над бизнесом внешнему управляющему. По оценкам АТОР, общая кредиторская задолженность «ВИМ-Авиа» может составлять от 3 млрд до 10 млрд руб.

Александра Мерцалова

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