Туристы не долетают до России

АТОР отправила в адрес
Остановка деятельности компании и проблемы с организацией оставшихся рейсов могут нанести репутационный ущерб органам исполнительной власти и туристическим компаниям, уверены в организации.
Туроператоры также могут столкнуться с проблемой вывоза российских туристов, которые уже находятся за границей. Согласно оценкам АТОР, речь идет о десятках тысяч пассажиров.
Глава Ростуризма Олег Сафонов заявил, что вывозом организацией россиян займутся российские власти. «Я хочу сказать, что ситуация находится под полным контролем. Все туристы, хочу заверить, будут возвращены домой, причем будет это сделано не за счет туроператоров», — сказал он в интервью «Ъ FM». Операционная деятельность компании при этом будет вестись из аэропорта Внуково как базового, заявил ТАСС его председатель совета директоров Виталий Ванцев.
Хотелось бы понять, под чьим контролем ситуация. Коллапс, на мой взгляд, уже случился. Наше обращение в правительство связано с тем, что если сейчас не принять никаких мер в контексте чартерных рейсов, подчеркну, именно чартерных рейсов, то ситуация будет иметь явно тенденцию к ухудшению, потому что чудес на свете не бывает. Эти рейсы оплачены в полном объеме, речь идет о десятках миллионов долларов, которые должны были бы быть на счету у авиакомпании, это депозиты, которые туроператоры заплатили «ВИМ-Авиа». Теперь перевозчик говорит, что не может выполнить рейс, потому что у него нет денег. Вопрос в том, куда они делись.
Тотальные задержки рейсов «ВИМ-Авиа» происходят с конца прошлой недели. В выходные
Александра Мерцалова