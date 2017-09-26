Туристы не долетают до России

Хотелось бы понять, под чьим контролем ситуация. Коллапс, на мой взгляд, уже случился. Наше обращение в правительство связано с тем, что если сейчас не принять никаких мер в контексте чартерных рейсов, подчеркну, именно чартерных рейсов, то ситуация будет иметь явно тенденцию к ухудшению, потому что чудес на свете не бывает. Эти рейсы оплачены в полном объеме, речь идет о десятках миллионов долларов, которые должны были бы быть на счету у авиакомпании, это депозиты, которые туроператоры заплатили «ВИМ-Авиа». Теперь перевозчик говорит, что не может выполнить рейс, потому что у него нет денег. Вопрос в том, куда они делись.

Майя Ломидзе Исполнительный директор АТОР для Ъ FM