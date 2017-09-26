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16:05 (мск), источник: ИА Татар-информ

В казанском ЖК «Солнечный город» сдан жилой дом на 136 квартир

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). В казанском ЖК «Солнечный город» по ул. Б. Урманче сдан жилой дом на 136 квартир. Ключи от нового жилья дольщики получили из рук мэра Казани Ильсура Метшина, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Строительство жилого комплекса начала ГК «ФОН», но застройщик не выполнил своих обязательств, и строительство ряда домов комплекса завершилось только через два года после намеченного срока.

«Все вместе дотолкали — 136 квартир введены в эксплуатацию, — сказал градоначальник, обращаясь к дольщикам. — Теперь у вас появится полноправная возможность жить здесь счастливой жизнью. Не семимильными шагами, но все же то, что обещали и планировали, стараемся претворять в жизнь».

В завершение строительства дома инвестировала компания депутата Казгордумы Рустама Рамазанова «Дорстрой Комплектация». Это стало возможным благодаря указу Президента РТ, который позволяет без торгов отдавать землю под строительство жилья инвесторам, принимающим участие в решении проблем долевого строительства, отмечается в сообщении пресс-службы.

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