В казанском ЖК «Солнечный город» сдан жилой дом на 136 квартир

Строительство жилого комплекса начала ГК «ФОН», но застройщик не выполнил своих обязательств, и строительство ряда домов комплекса завершилось только через два года после намеченного срока.

«Все вместе дотолкали — 136 квартир введены в эксплуатацию, — сказал градоначальник, обращаясь к дольщикам. — Теперь у вас появится полноправная возможность жить здесь счастливой жизнью. Не семимильными шагами, но все же то, что обещали и планировали, стараемся претворять в жизнь».