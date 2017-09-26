Движение по ул. Киевской из-за ремонта моста будет перекрыто на день позже — в четверг

Источник: Новый Калининград

До 20 ноября для автотранспорта будет закрыт участок улицы Киевской от ул. Фабричной до ул. Садовой, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в пресс-службе горадминистрации во вторник.

На время производства работ изменится схема движения общественного транспорта. Автобусные маршруты № 10, 16, 19, 34, 72, 87 направят по ул. П. Морозова, ул. Печатной, ул. Большой Окружной, ул. Камской и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении по тому же маршруту.

Автобус № 20 поедет по ул. Киевской, ул. П. Морозова, ул. Печатной ул. Большой Окружной и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении по тому же маршруту.

Автобусный маршрут № 49 направят по ул. Транспортной, ул. А. Суворова, ул. Железнодорожной, пл. Калинина и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении по тому же маршруту.

Автолюбителям рекомендуют объезжать закрытый участок дороги по ул. Камской, ул. Большой Окружной и ул. Печатной или по ул. А. Суворова.