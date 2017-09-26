Движение по ул. Киевской из-за ремонта моста будет перекрыто на день позже — в четверг
Начиная с четверга, 28 сентября, начнется ремонт путепровода в конце ул. Киевской.
Начиная с четверга, 28 сентября, начнется ремонт путепровода в конце ул. Киевской.
До 20 ноября для автотранспорта будет закрыт участок улицы Киевской от ул. Фабричной до ул. Садовой, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в
На время производства работ изменится схема движения общественного транспорта. Автобусные маршруты № 10, 16, 19, 34, 72, 87 направят по ул. П. Морозова, ул. Печатной, ул. Большой Окружной, ул. Камской и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении по тому же маршруту.
Автобус № 20 поедет по ул. Киевской, ул. П. Морозова, ул. Печатной ул. Большой Окружной и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении по тому же маршруту.
Автобусный маршрут № 49 направят по ул. Транспортной, ул. А. Суворова, ул. Железнодорожной, пл. Калинина и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении по тому же маршруту.
Автолюбителям рекомендуют объезжать закрытый участок дороги по ул. Камской, ул. Большой Окружной и ул. Печатной или по ул. А. Суворова.
Напомним, ранее сообщалось, что движение по этому участку ул. Киевской будет перекрыто 27 сентября. По итогам аукциона контракт на ремонт дорожного покрытия на путепроводе заключен с ООО «Корнер». Стоимость работ — 4,6 млн рублей, средства выделены из городского бюджета. На мосту уберут брусчатку и рельсы, обновят гидроизоляцию, барьерные ограждения и уложат асфальтобетонное покрытие.