Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Клинцевич: российский генерал погиб в Сирии из-за предательства
Самая тяжелая женщина в мире умерла после множества операций
Банкротство сети магазинов "короля игрушек" назвали началом эпохи
Американский ЦБ укрепляет валюту, какого курса ждать россиянам
35-летняя Вера Брежнева кардинально сменила имидж (фото)
«На нас шла сотня боевиков»Подробности: как российские военные прорывались из окружения в Сирии
Панайотов прокомментировал слухи о взятках в шоу «Голос»
Шепелев: «Малахов поступает профессионально, но бесчеловечно»
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
Самбурская обнажила стройную и рельефную фигуру - СМИ
Слуцкий о том, как в ООН раскрыли трюк Порошенко
Банкротство сети магазинов "короля игрушек" назвали началом эпохи
Саакашвили наказали за нелегальный переход границы
Кабаева произвела фурор на юбилее Кобзона – СМИ
Ангелина Вовк ждет извинений от Аллы Пугачевой
Добывающее алмазы предприятие РФ заявило об уникальной находке
«Верховный лгун»: в Крыму о докладе ООН
Фоторепортажи
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
20В Мексике произошло мощное землетрясение
14:27 (мск), источник: РИА Новости

Директора завода в Нижнем Тагиле будут судить за невыплату зарплат

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинение и направила в суд уголовное дело на директора нижнетагильского завода, обвиняемого в невыплате зарплат рабочим и мошенничестве, сообщил РИА Новости представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной.

О поступившей жалобе на директора Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, который якобы отказывается платить рабочим зарплату, пока его об этом не попросит лично глава государства, в июле рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой региона Евгением Куйвашевым. Позже Куйвашев отметил, что зарплату на сумму 7,5 миллиона рублей не получили 86 рабочих, подтвердивших свои требования через судебных приставов, а глава администрации Нижнего Тагила Сергей Носов заявил о начале процедуры погашения долгов.

Читайте также
В деле о задержке зарплат на тагильском заводе появился обвиняемый

«Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сособственника ЗАО “Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий”… Уголовное дело направлено в Тагилстроевский районный суд города Нижний Тагил для рассмотрения по существу», — заявил Куренной.

Мужчина обвиняется по статьям УК РФ «мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере», «полная невыплата свыше двух и свыше трех месяцев заработной платы, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации», «сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, в крупном размере».

Следствие считает, что с апреля 2013 по июль 2015 года директор Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий и собственник 50% акций завода обманул совладельца и заключил фиктивные договоры поставки товара с подконтрольным предприятием «УралЭнергоМаш». По данным следствия, обвиняемый также давал указания главному бухгалтеру предприятия о принятии к учету документов, составленных от имени «УралЭнергоМаш», и о денежном переводе на счет предприятия. Фактически «УралЭнергоМаш» товары по договору не поставляло, и обвиняемый таким образом вывел свыше 22,9 миллионов рублей в счет их оплаты, отмечает следствие.

Кроме того, по данным правоохранителей, с декабря 2015 года по январь 2017 года директор завода несколько месяцев не платил зарплату сотрудникам, имея возможность погасить долг. В октябре 2016 года-январе 2017 года, зная о долге по налогам на сумму свыше 5,3 миллиона рублей по состоянию на 1 октября 2016 года и свыше 6 миллионов рублей по состоянию на 24 января 2017 года, ничего не сделал для его погашения, считает следствие, отмечая, что, среди прочего, он скрыл деньги завода на сумму свыше 4,9 миллиона рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Директора завода в Нижнем Тагиле будут судить за невыплату зарплат
СК выясняет причины смерти туриста в районе перевала Дятлова
Возврат пассажиров «ВИМ-Авиа» может стоить более $10 млн
Путин уволил губернатора Нижегородской области Шанцева
СК расследует дело о рекордной в истории Минобороны взятке
В деле Улюкаева появились буклет «Роснефти» и письмо Путину
Российского гонщика отстранили от выступлений в Формуле-1
Умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» Наталья Юнникова
Сенаторы возмутились качеством питания в Совете Федерации
Спорт
«Спартак» примет «Ливерпуль» в матче Лиги чемпионов Московский «Спартак» пройдет настоящую проверку на прочность в матче 2-го тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов
Авто
В России появился 7-местный кроссовер за 800 000 рублей Российский офис китайской компании Lifan опубликовал прайс-лист на новый паркетник Myway
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Сябитова с дочерью и Валерия с сыном снялись в шоу на «Первом» Участниками новой кулинарной программы «Моя мама готовит лучше» стали звезды с детьми и родителями
Недвижимость
Стало известно, когда станут продавать квартиры с реновации
Госдума отменяет публичные слушания по градостроительству
Россияне начали продавать жилье, чтобы купить криптовалюту
Россиян предупредили о новом виде афер с жильем
Леди
9 моделей пальто, которые в моде этой осенью и зимой (фото) Осень можно считать лучшим временем года хотя бы за то, что у нас появляется возможность носить красивые пальто каждый день
Дети
Ольга Ломоносова показала подросшего сына Актриса отдала Федора на плавание.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь