Директора завода в Нижнем Тагиле будут судить за невыплату зарплат

О поступившей жалобе на директора Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, который якобы отказывается платить рабочим зарплату, пока его об этом не попросит лично глава государства, в июле рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой региона Евгением Куйвашевым. Позже Куйвашев отметил, что зарплату на сумму 7,5 миллиона рублей не получили 86 рабочих, подтвердивших свои требования через судебных приставов, а глава администрации Нижнего Тагила Сергей Носов заявил о начале процедуры погашения долгов.

Читайте также В деле о задержке зарплат на тагильском заводе появился обвиняемый

«Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сособственника ЗАО “Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий”… Уголовное дело направлено в Тагилстроевский районный суд города Нижний Тагил для рассмотрения по существу», — заявил Куренной.

Мужчина обвиняется по статьям УК РФ «мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере», «полная невыплата свыше двух и свыше трех месяцев заработной платы, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации», «сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, в крупном размере».

Следствие считает, что с апреля 2013 по июль 2015 года директор Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий и собственник 50% акций завода обманул совладельца и заключил фиктивные договоры поставки товара с подконтрольным предприятием «УралЭнергоМаш». По данным следствия, обвиняемый также давал указания главному бухгалтеру предприятия о принятии к учету документов, составленных от имени «УралЭнергоМаш», и о денежном переводе на счет предприятия. Фактически «УралЭнергоМаш» товары по договору не поставляло, и обвиняемый таким образом вывел свыше 22,9 миллионов рублей в счет их оплаты, отмечает следствие.